Bu yıl Ağustos ayında, WhiteBIT kripto borsası kendi blok zinciri olan WB Network‘ün lansmanını duyurdu. Bu devasa adım, şirket ve topluluğu için yeni bir ilerleme çağını işaret etmekle beraber, blok zincir teknolojilerinin yaygın benimsenmesini teşvik ediyor. Blok zincirinin lansmanıyla beraber daha hızlı kripto işlem süreçleri, kullanıcılar için azaltılmış komisyon ücretleriyle beraber şeffaf, kullanıcıların sahip olduğu bir altyapı içinde bir çok yenilikçi çözümler sunuyor.

Sadece 4 yıllık faaliyet süresince, WhiteBIT kripto borsası geniş bir ekosistem oluşturdu ve WB Network, bu gelişimin önemli bir adımıdır. Ekip, 1 yıl önce belirlediği yol haritasında yer alan ürünleri oluşturma konusunda kararlılığını devam ettiriyor. Bu dönem boyunca, kendi tokenleri olan WhiteBIT Token (WBT) başarıyla piyasaya sürüldü, geleceğe yönelik ağ testneti yapıldı ve başarılı bir retrodrop gerçekleştirilerek WB Network blok zinciri lansmanı tamamlandı.

Test ağı ve retrodrop (kullanıcılara blok zincirini test etme karşılığında ödül verme sistemi) varlığı, WB Network’ün gelişiminde topluluğun önemini vurgulamaktadır. Projenin temel hedefi, teknolojiyi aktif bir şekilde gerçek ekonomiye entegre etmektir. Bu hedef doğrultusunda, WhiteBIT ekibi birkaç teşvik programı başlatmıştır. Bunlar arasında komisyon ve ödül dağıtım sistemi, iddialı projeler için hibe fırsatları ve çeşitli diğer girişimler yer almaktadır.

Yeni oluşturulan blok zinciri, Yetki İspatı (Proof-of-Authority – PoA) uzlaşma algoritmasını kullanacaktır. PoA’ya göre, güvenilir düğümler blokların oluşturulmasında doğrulayıcı olarak hareket eder, bu da istikrarlı ve güvenli bir altyapı sağlar. WB Network, Geth (Go-Ethereum) tabanında oluşturulmuştur. Ayrıca yerel blok zinciri varlığı WhiteBIT Coin (WBT) de, önceden WhiteBIT Token (WBT) olarak bilinirdi. Kendi blok zincirine sahip olması, tokenin bir coin haline gelmesini sağlar ve varlık için daha fazla gelişme potansiyeli sunar. WB Network, başlangıç öncesinde başarıyla Hacken’in denetiminden geçmiş ve en yüksek derecelendirmeyi almıştır. Bu sayede siber güvenlik konusunda altın standartlarına uygun olduğu kanıtlanmıştır.

WB Network Mainnet’in başlatılmasına giden süreçte, topluluk dostu etkinliklerle dolu bir yol izlendi ve bu etkinlikler birbirine sıkı sıkıya bağlıydı. WB Network Mainnet’in lansmanının hemen öncesinde, ekip bir retrodrop düzenledi ve testnet’e katılanlara ve ek görevleri yerine getirenlere ödüller verildi. Retrodrop sürecinde, kullanıcılar testnet ve Zealy platformunda görevleri tamamlamış oldu. Ayrıca, borsadaki etkinlik de dikkate alındı; örneğin, WhiteBIT ürünlerinin kullanımı, hesabın süresi, takas edilebilir NFT’lerin varlığı ve elbette yerel WBT tokeninin Holding’de saklanması.

Yukarıda bahsedilen görevlerin sonuçlarına bağlı olarak, 100.000 WBT, katılımcılar arasında farklı oranlarda dağıtıldı.

WB Network’ün lansmanıyla birlikte, bir dizi birbirine bağlı blok zinciri özelliği tanımlandı. Bu özelliklerden biri olan WB Soul Ekosistemi, kullanıcılara kişisel verilerini sağlamadan blok zinciri ortamında kimliklerini güvenli bir şekilde oluşturma imkânı sağlar. Bunun için teknoloji, Soul nitelikleri ve Soulbound token’ların kullanımına izin veriyor. Bu ve diğer özelliklerin değerleri, kullanıcının ağ içindeki kimliğini oluşturuyor. Nitelikler, Holding’deki WBT sayısı ve KYC doğrulama durumu gibi değişebilen özellikleri içerir. Soulbound tokenler ise her WB Soul’un değişmeyen özellikleridir. Soulbound tokenler, her WB Soul’un değişmeyen özellikleridir. Her bir SBT, belirli bir adrese bağlıdır, bu nedenle satılamaz veya transfer edilemez. Böylece, SBT’ler WB Soul ile ilişkilendirilmiş benzersiz başarıları ve statüleri temsil eder.

Şu anda WB Soul Ekosistemi’nin tüm avantajlarını belirtmek zor, çünkü fikrin kendisi zaten teknolojinin pek çok olası kullanımını içeriyor. Ancak, şu anda takımın yeni Souldrop blok zincirinin kullanıcılara sağlayacağı kesin faydalar hakkında bir başka insiyatifi olduğu biliniyor. Bu, kullanıcılara şartsız faydalar sunacak. Bu, WB Network’ün komisyon ve fon yeniden dağıtım programıdır. Bu amaçla, Holding’de WBT’ye sahip olan kullanıcılara Soul üzerinde ödüllerin tahakkuk ettirileceği bir akıllı sözleşme oluşturulmuştur.

Bu ve diğer programları uygulamak için, WBT fonlarının bir kısmı WB Network’e aktarılmak üzere Tron ağından WBT yakılarak ve WB Network üzerinde ilgili miktarda yeni WBT oluşturularak dönüştürüldü. Bu süreçlerle ilgili daha fazla ayrıntı WB Network White paper’ında açıklanmıştır.

WhiteBIT Coin (WBT) tutmanın tek avantajı bu değil. Önceden, WhiteBIT’in web sitesinde WhiteBIT Launchpad ürün duyuru sayfası görüldü, bu sayede uygun miktarda WBT sahibi kullanıcılar, piyasaya giriş yapmadan önce yeni kripto projeleri hakkında bilgi edinebilecek, bu projelerin borsada listelenmesi için oy kullanabilecek ve bu projelerin token satış süreçlerine katılabilecekler.

Bunun yanı sıra, WBT fonlarının düzenlenmesi sırasında, Souldrop programının yanı sıra, ekosistem fonundan iddialı projelere WB Network blok zinciri üzerinde çözümlerini uygulamak için hibe sağlanacak.

Volodymyr Nosov, WhiteBIT’in kurucusu ve CEO’su, şunları söylüyor:

“Borsanın faaliyete geçtiği ilk günden itibaren birbirimize şu sözü verdik: Bir şeyi başlatırsak, en üst seviyede hedefe ulaşacağız, aksi takdirde bunun bir anlamı yok. Ve şimdi, dört yıl sonra, WB Network’ü başlatıyoruz ve takım olarak sonuçtan çok memnunuz. Fikrimiz, hırslı blok zinciri geliştiricileri ve kripto meraklıları için sürdürülebilir bir altyapı oluşturmaktı; adeta en iyi uygulamalarımızı kripto topluluğuna aktararak yeni blok zinciri fikirlerine hayat vermekti. Tüm bunlar için buradayız. WhiteBIT kullanıcıları için, bu borsayı kullanmanın yeni bir seviyesi ve merkeziyetsiz teknolojilerle etkileşim için yeni fırsatlar demektir. Bizim için ise daha büyük çaplı ürünler ve hizmetler yaratma şansı doğuyor anlamına gelir.”

WB Network’ün başlatılması, hem WhiteBIT hem de tüm kripto topluluğu için dönüm noktası niteliğindedir. Çünkü bu sadece yeni bir ağ değil, aynı zamanda teknolojik yeniliklere hizmet edecek dengeli ve uyumlu bir ekosistemin oluşturulması için yapılan zorlu çalışmaların sonucudur.

WhiteBIT, 2018 yılında Ukrayna kökenli olarak kurulan Avrupa’nın en büyük kripto borsalarından biridir. Şu anda 1000’den fazla uzman çalışanıyla faaliyet göstermektedir. Borsa, 350’den fazla işlem çifti, 270’ten fazla kripto varlık ve 10’dan fazla farklı itibari para birimini kullanıcılarına sunmaktadır. Günlük ortalama işlem hacmi 2.5 milyar doların üzerindedir ve dünya genelinde 4 milyondan fazla kullanıcıya hizmet vermektedir. WhiteBIT, Ukrayna milli futbol takımı, FC Barcelona, Lifecell, FACEIT ve “Kyiv-Mohyla Academy” Devlet Üniversitesi gibi önemli kurumlarla resmi ortaklığa sahiptir. Amacı, blok zinciri teknolojisinin dünya genelinde yaygın kullanımını teşvik etmektir.

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. COINTURK, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. COINTURK, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.