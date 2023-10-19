VC Spectra, Mantle ve Curve DAO’dan Daha İyi Mi Performans Sergiliyor? 

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Kripto piyasasının çalkantılı gelgitlerinin ortasında iddialara göre VC Spectra (SPCT), Mantle (MNT) ve Curve DAO (CRV) gibi rakiplerini gölgede bırakmış olabilir. Yatırımcılar tarafından takip edildiği düşünülen altcoinlerden ikisi olan Mantle’ın (MNT) 200 milyon dolarlık dikkat çekici fonu ve Curve DAO’nun (CRV) hacklenmesi, yatırımcıların yatırım yapmak için kripto paralar aramasına sebep olmuş olabilir.

VC Spectra (SPCT) Satış Öncesi Performansı

VC Spectra (SPCT), kripto piyasasındaki altcoinlerden bazılarını geride bırakan satış öncesi artışıyla dikkatleri çekiyor olabilir. Şu anda 4. aşamada olan ön satış ile SPCT, iddialara göre 1. aşama fiyatından %587,5’lik bir artış gördü.

Ayrıca iddialara göre VC Spectra’nın tutarlı bir büyüme yörüngesi göstermesi ve ön satışın sonunda başlangıçta öngörülen 0,080 $ fiyatını aşabileceği beklentilerine yol açtı. Bu performans hem bireysel kripto meraklılarının hem de kurumsal yatırımcıların büyük ilgisini çekiyor olabilir.

Merkezi olmayan bir hedge fonu olan VC Spectra, üç aylık temettüler ve geri alımlar, gelecek vaat eden ICO’lara erişim ve kullanıcıları için oy hakları gibi özellikler sunuyor.

VC Spectra’nın yardımcı programı, merkezi olmayan ticaret, varlık yönetimi ve ekosistemindeki işlem ücretlerini kolaylaştırma dahil olmak üzere çok çeşitli işlevleri kapsar.

Açıklamalara göre SPCT tokenı BRC-20 standardına bağlı kalarak platformlar arasında sorunsuz uyumluluk ve kullanım sağlar ve bu da onu kripto yatırımcıları için çok yönlü bir varlık haline getiriyor olabilir. Ayrıca, ekibe göre SPCT deflasyonist bir mekanizmaya sahip ve bu da onu kıtlık nedeniyle takip edilebilecek bir kripto haline getiriyor olabilir.

Mantle Core MNT Yorumları

Mantle Core (MNT), BitDAO’nun yönetişim forumunda sunduğu çığır açan bir teklifle DeFi topluluğunda dalgalar yaratıyor. Bu teklif, Mantle’ın geliştiriciler ve merkezi olmayan uygulamalar (dApps) arasında benimsenmesini artırmaya adanmış 200 milyon dolarlık önemli bir ekosistem fonunun oluşturulmasını özetliyor.

Mantle EcoFund 1 girişimi, BitDAO Hazinesinden 10 milyon USDC’lik bir başlangıç sermayesi ile başlayacak ve bunu 100 milyon USD’lik ek bir enjeksiyon izleyecek.

Dikkat çekici bir şekilde, bu duyuru Mantle’ın (MNT) fiyatındaki düşüşü durdurdu ve 10 Ekim’de 0,3744 dolardan 17 Ekim’de 0,3337 dolara düşerek %10,89’luk bir düşüşü temsil etti.

Uzmanlar, Mantle’ın (MNT) bir konsolidasyon aşamasına girdiğini ve 0,3330 $ seviyesinde sağlam bir destek seviyesi oluşturduğunu öne sürüyor. Tahminler, iddialara göre Mantle’ın (MNT) Kasım ayı sonuna kadar 0,3500 dolara ulaşabileceğini ve yatırımcılar ve meraklılar için umut verici bir görünüm sunabileceğini gösteriyor.

Curve DAO (CRV) Hack’i

Kripto araştırma firması Kaiko tarafından bildirildiği üzere, Curve Finance (CRV) işlem hacminde sert bir düşüşle karşı karşıya ve yeni bir düşük seviyeye ulaştı. Zincir üzerinde yapılan analizler, Curve DAO (CRV) için günlük talebin önemli ölçüde azaldığını ve 2 Ekim itibariyle yalnızca 27 yeni Curve DAO (CRV) adresi oluşturulduğunu ortaya koyuyor.

Buna ek olarak, CRV işlemleriyle uğraşan aktif adreslerin sayısı %72 oranında düşerek tokena olan ilgide kayda değer bir kayıp olduğunu gösteriyor. Bu düşüş, CRV’nin likiditesi ve işlem hacimleri üzerinde kalıcı bir etkiye sahip olan bir hacklemenin ardından geldi.

Örneğin, Curve’ün stETH-ETH likidite havuzundaki işlem hacmi, istismarın gerçekleştiği gün 81 milyon $ iken 17 Ekim’de 10 milyon $’ın altına düştü. Likidite sağlayıcıları fonlarını çekmek için acele ederken, Toplam Kilitli Değer (TVL) de %20 oranında düştü.

Bu olayların yansımaları, 2 Ekim’de 0,5383 dolardan 16 Ekim’de 0,4477 dolara %16,8 oranında düşen Curve DAO (CRV) fiyatına da yansıdı. Alıcı desteğinin azalması ve günlük işlem hacimlerinin serbest düşüşe geçmesiyle birlikte, iddialara göre uzmanlar Curve DAO’nun (CRV) geleceği konusunda giderek daha olumsuz düşünmeye başladı ve bazıları Kasım ayına kadar 0,4100 doların altına düşeceğini tahmin ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.