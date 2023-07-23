Vakit Geldi Çattı Şimdi SHIB, BONE ve LEASH’e Bakmanın Zamanı!

Özet

  • SHIB, BONE ve LEASH önümüzdeki günlerde pozitif ayrışabilir.
  • Shibarium mainnet lansmanının yakında yapılması bekleniyor.
  • Eğer l2 çözümü mevcut testnet ilgisini sürdürebilirse ayda on milyonlarca SHIB Token yakılabilir.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
17:00
23 Temmuz 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Shibarium’un mainnet lansmanı öncesinde yatırımcılar artık gün saymaya başladı. İkinci büyük meme coin hareketlenecek. Uzun süredir bekleniyordu ve gecikmeden dolayı yatırımcılar sabırsızlandığı için ekip umut veren şifreli mesajlar paylaşmaya başladı. Peki bu lansmanı kazanç fırsatına çevirmenin bir yolu var mı?

Shibarium Lansmanı

Çok beklenen Shiba Inu (SHIB) Shibarium mainnet lansmanı yaklaşırken, test ağı işlemler açısından önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. Ayrıca, bu konudaki heyecan Bone ShibaSwap’in (BONE) fiyatının da yükselmesine neden oldu. Ekosistemin üçüncü tokenı Doge Killer (LEASH) 24 saatte bir miktar artış yaşadı.

SHIB ayrıca en iyi kriptolar listesinde 19. sıradan 18. sıraya yükselerek piyasa değerini artırmayı başardı. 20 Temmuz’da NOWNodes, Shibarium’un ana ağ lansmanının son aşaması üzerinde çalıştığını açıkladı. Shibarium’un ana ağ lansmanıyla ilgili haberler alevlenirken, Layer 2’nin test ağı yeni bir kilometre taşını geride bırakarak 31 milyon işlemi aştı. Ayrıca, toplam cüzdan sayısı da 17 milyonu aştı.

SHIB, BONE ve LEASH

BONE, güncellemelere olumlu tepki verdi. Token, son 24 saat içinde fiyatının %4’ten fazla artmasıyla yukarı yönlü bir ivme kazandı. Token 303 milyon doların üzerinde piyasa değeriyle 1,32 dolardan işlem görüyor ve en büyük 104’üncü kripto para konumunda. Artış sayesinde, BONE’un borsa çıkışı birkaç kez yükseldi ve bu da birikimin arttığını gösteriyor. Borsalardaki arzı azalırken, borsalar dışındaki arzı arttı.

LEASH ise yazı hazırlandığı sırada 47 milyon dolarlık piyasa değeriyle 448 dolardan işlem görüyor. BONE gibi LEASH’in de borsalardaki arzı azalırken borsalar dışındaki arzı arttı ve bu da token için iyimser görünüyordu. Aynı zamanda on-chain veriler holder sayısındaki dikkat çekici artışa işaret ediyor.

Shiba Coin için işler muhteşem değil ancak BONE ve LEASH bu süreçte daha fazla kazanç elde edeceğe benziyor. SHIB ise mainnet lansmanı sonrası ağa ilginin devam edip etmeyeceğine bağlı olarak parabolik ralliler yaşayabilir. Uzmanlar eğer tesnetteki ilgi devam ederse ayda on milyonlarca dolar değerinde Shiba Coin’in dolaşımdan kalıcı olarak çıkabileceğini düşünüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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