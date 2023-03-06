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2022’deki düşüşün ardından kripto para piyasalarında fiyatlar nihayet toparlanmaya başladı. Ancak her yerde yeşil mumlar yanarken, hangi tokenların gelecek için gerçekten en iyi fırsatları temsil ettiğini anlamak zor olabilir.

Cevaba katkıda bulunması için, şu anda değerlendirilmesi gerektiği iddia edilen kripto paralar.

Metacade (MCADE)

Ethereum (ETH)

Shiba Inu (SHIB)

Polygon (MATIC)

Axie Infinity (AXS)

Solana (SOL)

Metacade (MCADE)

İddialara göre Metacade şu anda satın alınabilecek en iyi kripto paralardan biri olabilir. Ekibin iddialarına göre Web3’teki en geniş “kazanmak için oyna” (P2E:Play-to-earn) oyun yelpazesini sunacak bir çevrimiçi oyun platformu ve her bir çevrimiçi oyun deneyiminin oyuncular için entegre finansal ödüller içermesi bekleniyor.

Çevrimiçi oyun platformu, Web3 kullanıcıları için büyük bir merkez haline gelmeyi ve metaverse arcade’in ötesine geçen geniş avantajlar sunmayı hedefliyor. Ek kazanç mekanikleri arasında topluluk merkezindeki içerik oluşturucuları ödüllendiren Create2Earn (Kazanmak İçin Oluştur) ve çevrimiçi oyun meraklıları için yeni iş imkânları sağlayacak olan Work2Earn (Kazanmak İçin Çalış) yer alıyor.

Metacade ayrıca, en çok talep gören “kazanmak için oyna” fikirlerinin geliştirilmesine odaklı olarak tasarlanan Metagrants programı aracılığıyla bir sonraki çevrimiçi oyun dalgasının doğrudan finanse edilmesine yardımcı olmayı hedefliyor. Oyun geliştiricileri yeni fikirlerini oylamaları için Metacade topluluğuna sunacak ve en iyi projeler geliştirme sürecinde erken aşama finansmanı alacak.

MCADE Neden Alınmalı?

Ekibin iddialarına göre MCADE tokeninin şu anda satın alınabilecek en iyi kripto paralardan biri olmasının bir diğer nedeni de piyasaya henüz yeni sürülmüş olmasından dolayı sahip olduğu güçlü yükseliş potansiyeli. MCADE presale’ı, sadece 14 hafta içinde $8,9m toplayarak ilk aşamalarını tamamen sattı. Bu durumun, yeni çevrimiçi oyun platformu için gelecekte yaşanacak fiyat hareketlerine dair güçlü sinyaller verdiği iddia ediliyor.

MCADE’in değeri presale süresince 0,008$’dan 0,02$’a kadar yükselecek ve etkinliğin ardından büyük kazançlar beklendiği ekip tarafından iddia ediliyor. Ekibin açıklamalarına göre proje, kullanıcıları için kapsamlı bir çevrimiçi oyun deneyimi ve büyük avantajlar sunuyor; bu da şu anda yatırım yapmak için en iyi kripto para birimi olmasının temel nedenlerinden biri olarak lanse ediliyor. Metacade presale’ına buradan katılabilirsiniz

Ethereum (ETH)

Ethereum, piyasa değerine göre en iyi kripto para birimlerinden biri ve Web3’ün geleceği için harika bir yatırım. Akıllı sözleşme işlevselliğine sahip, merkezî olmayan, açık kaynaklı bir blok zinciri platformudur ve ağ üzerinde çok çeşitli merkezî olmayan uygulamaların (dApps) oluşturulmasına olanak tanır.

Ethereum, dApp’lerin geliştirilmesine ve merkezî olmayan çevrimiçi hizmetlerin oluşturulmasına olanak sağlamak için özel olarak tasarlanmıştır. Ethereum Sanal Makinesi (EVM: Ethereum Virtual Machine), geliştiricilerin insan müdahalesine gerek kalmadan işlemleri ve mutabakatları otomatik olarak yürütebilen kodlar yazmasına olanak tanır.

Geliştiriciler, çeşitli token standartlarını kullanarak hem değiştirilebilir hem de değiştirilemez (NFT’ler) dâhil olmak üzere kolayca token oluşturabilirler. En yaygın token standardı ERC-20’dir ve diğer varyasyonlar arasında da ERC-721 ve ERC-1155 bulunmaktadır. Ethereum ekosistemi, Avalanche, Cardano ve Solana dâhil olmak üzere daha sonraki birçok Layer-1 blok zincirine ilham verdi.

ETH Neden Alınmalı?

Ethereum, geliştirilen ilk Turing bütünlüğüne sahip blok zinciri olması nedeniyle Web3’teki en büyük dApp ekosistemidir. Ethereum’un bağımsız blok zinciri projelerini destekleme kabiliyeti, en değerli ikinci kripto para birimi haline gelmesinin önemli bir nedenidir.

Blok zinciri kısa süre önce ağı bir hisse kanıtı (proof-of-stake) protokolüne dönüştüren The Merge’i tamamladı. Bu durum, Ethereum’un blok madenciliği yapmasına ve işlemleri çok daha az maliyetli bir şekilde işlemesine olanak tanıyarak verimliliğin artırılmasına ve emisyonların azaltılmasına katkıda bulunacaktır.

ETH token şu anda tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 4879 dolardan oldukça uzakta, 1500 dolar değerinde. Yine de dünyanın en iyi kripto para birimlerinden biri olmaya devam ediyor ve önümüzdeki yıllarda da yeni zirveler oluşturması bekleniyor.

Shiba Inu (SHIB)

SHIB olarak da bilinen Shiba Inu, şu anda satın alınabilecek en iyi kripto paralar listesinde bir sonraki sırada yer alıyor. Ağustos 2020’de Ethereum tabanlı bir token ve Ethereum’dan çatallanarak oluşturulmuş ayrı bir Layer-1 blok zinciridir.

SHIB, doğası gereği topluluk odaklı olan eğlenceli bir kripto para birimi olarak yaratılmış klasik bir mem coin’dir. SHIB’i diğer mem coinlerden ayıran en önemli faktör, Ethereum gibi SHIB’in de Turing bütünlüğüne sahip olmasıdır. Bu durum, geliştiricilerin SHIB blok zincirinde DeFi hizmetleri ve çevrimiçi oyunları içerebilen dApp’ler oluşturmasına olanak tanır.

SHIB, mevcut tüm kripto paralar arasında en yüksek toplam token arzına sahip olduğu için oldukça likit tokenomiklere sahiptir. Bu da SHIB ağının, Web3’teki en değerli ikinci kripto para biriminin bir çatalı, başka bir değişle bir kopyası olmasına rağmen, Ethereum’un orijinal iş kanıtı blok zincirinden daha hızlı ve daha ucuz bir şekilde işlem yapabilmesini sağlamaktadır.

SHIB Neden Alınmalı?

SHIB, bir mem coin için son derece nadir görülen fayda artış düzeyine sahiptir. Bu da SHIB’in yeni blok zinciri kullanıcıları için diğer mem coinlerin sahip olduğu doğal çekiciliğe sahip olduğu ve kullanıcılarını desteklemek için bütün bir dApp ekosistemini destekleyebildiği anlamına geliyor.

Blok zinciri yakında Shibarium adı verilen ve ağın verimliliğini artıracak bir Layer-2 ölçeklendirme çözümü edinecek. Bir çevrimiçi oyun metaverse’i olan Shibaverse ve “kazanmak için oyna” işlevi sunan bir çevrimiçi oyun platformu olan Shiba Infinity de dâhil olmak üzere bir dizi dApp geliştirilmektedir.

SHIB gelecek için son derece yüksek bir potansiyele sahip ve bu da onu şu anda en iyi kripto para yatırımlarından biri haline getiriyor. Token, yakın zamanda gerçekleşen bir ralliye rağmen tüm zamanların en yüksek seviyesinden %85’in üzerinde düşüşte ve bu da ona büyük bir yukarı yönlü potansiyel sağlıyor. Hiç şüphesiz SHIB, yatırım yapılabilecek en iyi kripto paralardan biridir.

Polygon (MATIC)

Polygon da bir başka üst düzey kripto para birimidir. Ethereum platformu için neredeyse anlık işlemlere ve düşük gaz ücretlerine olanak tanıyan bir Layer-2 ölçeklendirme çözümüdür. Polygon, ağın EVM ile uyumluluğu sayesinde geliştiricilerin kolayca yüksek ölçeklenebilir dApp’ler oluşturmasını sağlayan tamamen açık kaynaklı bir protokoldür.

Polygon, benzersiz özellikleri nedeniyle çevrimiçi oyun platformları tarafından çokça tercih edilmektedir. Blok zinciri EVM uyumludur, bu da onu blok zincirinin birlikte çalışabilirliği için ideal hale getirir ve ayrıca performansından ödün vermeksizin muazzam bir işlem hacmine sahiptir.

Blok zinciri kullanılarak inşa edilen çevrimiçi oyun platformları çok sayıda işlem gerektirdiğinden, Polygon geliştiriciler için önemli bir konum teşkil etmektedir. Polygon ekosisteminde inşa edilmiş yüzlerce çevrimiçi oyun platformu bulunmaktadır ve önümüzdeki yıllarda blok zinciri tabanlı çevrimiçi oyunlar genişledikçe bu sayının artması beklenmektedir.

MATIC Neden Alınmalı?

Oyunculara yepyeni avantajlar sunabilen GameFi ile online oyunlar, blockchain teknolojisi sayesinde devrim yaratıyor. Polygon yalnızca blok zinciri tabanlı çevrimiçi oyunların kitlesel olarak benimsenmesine yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda çok çeşitli diğer ölçeklenebilir dApp’leri de destekleyebilir.

Blok doğrulayıcılarının ödüllendirilmesinde gaz ücretleri kullanıldığından, Polygon ağını güvence altına almak için MATIC token kullanılmaktadır. MATIC tokenları stake edilebilir, uçtan uca (peer-to-peer) alınıp satılabilir ve kâr elde etmek için uzun vadeli olarak elde tutulabilir.

MATIC, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2,92 dolara ulaştıktan sonra şimdilerde 0,94 dolara kadar geriledi. Token’a büyük bir yukarı yönlü potansiyel kazandıran önceki yüksek seviyelerini geri kazanması bekleniyor. Bu nedenle MATIC, şu anda yatırım yapılabilecek en iyi kripto para birimlerinden birisidir.

Axie Infinity (AXS)

Axie Infinity başka bir önemli kripto para birimidir. Ethereum blok zinciri tarafından desteklenen yenilikçi bir çevrimiçi oyun platformudur. Oyuncular, tamamen kendilerine ait ve özelleştirilebilir öğeler olan Axies adlı fantastik yaratıkları satın alabilir, üretebilir ve savaştırabilirler.

Oyuncular, Axie’lerini geliştirmek, kişiselleştirmek ve eğitmek için çevrimiçi oyun öğelerini kullanır. Her Axie, yükseltilebilen, özelleştirilebilen ve savaş için optimize edilebilen kendi istatistik ve karakter özellikleriyle birlikte gelir. Oynanış, eşya ticareti yapmayı, sanal dünyayı keşfetmeyi ve çevrimiçi oyun deneyiminde kaydedilen ilerleme için kripto para ödülleri kazanmayı içerir.

Axie Infinity, eğlenceli oyun deneyimini blockchain teknolojisiyle desteklenen bir dijital varlık ekosistemiyle birleştirdiği için 2018’de piyasaya sürüldüğünden bu yana tutkulu bir kullanıcı kitlesine sahip. Çevrimiçi oyun platformu, oyuncuların finansal ödüller kazanabileceği sezonluk turnuvalar, içerik yarışmaları ve diğer pek çok etkinlik düzenlemektedir.

AXS neden Alınmalı?

Son zamanlarda yaşanan sorunlara rağmen, Axie Infinity çevrimiçi oyun platformu GameFi’deki en iyi kripto para birimlerinden biri olmaya devam ediyor. Ronin Köprüsü, Axie Infinity için en uygun kullanıcı deneyimini desteklemek üzere özel olarak tasarlanmış gelişmiş bir yan zincirdir ve yakın zamanda güvenliğini ve ölçeklenebilirliğini artırmak için ciddi değişikliklerden geçmiştir.

AXS tokenı, Axie Infinity’nin günlük olarak 2 milyon kullanıcı çektiği 2021 yılında tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 166 dolara ulaşmıştı. Şu anki fiyatı 8,30 dolar olan AXS, gelecekteki getiriler için harika bir yatırım ve şu anda satın alınabilecek en iyi kripto paralardan biri.

Solana (SOL)

Solana da bir başka popüler kripto para birimidir. Ethereum’un Layer-1’inden daha yüksek bir enerji verimliliğine ve ölçeklenebilirliğe sahip olacak şekilde özel olarak tasarlanmış yeni nesil bir blok zinciridir. Blok zinciri saniyede çok sayıda işlemi işleyebilir ve milisaniyeler içinde işlem kesinliği üretebilir.

Solana’nın ana fikri, mevcut protokolleri almak ve bunların hızlarını, güvenilirliklerini ve ölçeklenebilirliklerini artırarak tamamen benzersiz bir şekilde kullanmaktır. Geliştiriciler, Rust programlama dilini kullanarak Solana ağı üzerinde kolayca uygulama oluşturabilirler. EVM’nin Solidity’si ile karşılaştırıldığında Rust, Web3 ekosistemi için daha kompleks dApp’ler üretebilir.

Solana, düşük gecikme süresi, düşük ücretler ve yüksek hızlar gibi eski blok zinciri ekosistemlerinden farklı olmasını sağlayan geniş bir özellik yelpazesi sunmaktadır. Solana, gözetim dışı finansal hizmetler oluşturmak için ideal bir platform olarak görülebilir ve Web3’teki en iyi kripto para birimlerinden biri olarak büyümesi beklenmektedir.

SOL N Alınmalı?

Solana ekosistemi FTX ve Alameda Research tarafından büyük ölçüde desteklenmiş ve bu da iflasların ardından SOL’un fiyatının önemli ölçüde düşmesine neden olmuştur. Bununla birlikte, SOL bağımsız bir varlıktır ve Web3’teki en umut verici blok zinciri ağlarından biri olmaya devam etmektedir. Ayrıca çevrimiçi oyunlar da dâhil olmak üzere yararlı dApp’ler aracılığıyla çok sayıda kullanıcıyı destekleyebilmektedir.

Son düşüşün ardından, SOL şimdi toparlandı ve kendisini 20 dolar seviyesinde buldu. SOL’un önümüzdeki yıllarda 400 doların üzerine çıkma potansiyeli ile önümüzdeki yıllarda tüm zamanların en yüksek seviyelerini oluşturmadan önce ivme kazanması bekleniyor. Bu nedenle SOL, şu anda satın alınabilecek en iyi kripto paralardan biri.

Yatırım Yapılacak Kriptolar

Ekibin iddialarına göre Metacade, 2023 yılında yatırım yapılacak iyi kripto para birimlerinden biri olabilir. Projenin çok yüksek bir potansiyele sahip olduğu ve blockchain teknolojisinin çevrimiçi oyun sektöründeki 100 kat kazanç sağlayacak sıradaki cevher olabileceği iddia ediliyor.

Presale’in, platforma dâhil olmak için kesinlikle en iyi zaman olabileceği, ancak zamanın sınırlı olduğu iddia ediliyor. Gerçekleşen her presale aşaması sonunda ekibin iddiasına göre MCADE’in fiyatı yükseliyor ve ilk aşamalar birkaç hafta içinde tükendi. MCADE satın almak için buradan presale’e katılabilirsiniz.

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.