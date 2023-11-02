  Ünlü İsimden Solana Yorumu: Yüzde 500’lük Yükselişten Sonra Solana Aldı

Kripto borsası BitMEX’in eski CEO’su Arthur Hayes, Solana blockchain ağının yerel token’ı olan SOL satın aldığını itiraf etti ve kripto varlık için yükseliş görünümüne dikkat çekti. Hayes’in X üzerinden yaptığı paylaşımda ünlü ismin SOL satın alımı, Aralık 2022’de 8 dolar civarındaki dip seviyesinden %500 oranında yükseldikten sonra gerçekleşti.

Ünlü İsimden Solana Yorumu

Bu gelişme, 76,4 milyar dolar değerinde kripto varlığı denetleyen bir varlık yönetim firması olan VanEck’in Solana’nın rakibi Ethereum’a karşı pazar payını ele geçirme potansiyeline vurgu yaparak 2030 yılına kadar %10.600’lük bir SOL fiyat artışı tahmininden günler sonra gerçekleşti.

Bu analize ek olarak FieryTrading’den bir analist, Solana’nın 38 dolarlık direnci kırdığında %150’lik bir artış yaşayabileceğini öngördü. Sadece Ekim ayında SOL fiyatı %80’lik bir yükselişle dikkat çeken bir artış yaşadı ve kısa süre önce 14 ayın en yüksek seviyesi olan 46,75 dolara ulaştı.

Hayes, yaptığı açıklamaya göre SOL’u 46,75 dolar bölgesinde satın almış görünüyor. Fiyatın önümüzdeki haftalarda yükselmeye devam etmesini bekliyor ve bu durum Solana tarafında devam eden ölçeklenebilirlik çabalarından kaynaklanıyor.

SOL İçin Kasım Ayı Beklentileri Neler?

Tüm bunlarla birlikte teknik ve temel sinyaller Kasım ayında SOL cephesinde %30’luk potansiyel bir fiyat düşüşü konusuna dikkat çekiyor. Özellikle SOL’un son aylardaki dikkat çeken yükseliş trendi, bir momentum göstergesi olan günlük göreceli güç endeksini (RSI) Ocak 2023’ten bu yana en aşırı alım seviyelerine itti.

Teknik açıdan bakıldığında aşırı alım RSI değerleri varlıklarda bir düzeltme hareketine ya da konsolide olayına dikkat çeker. SOL’da yaşanan bu durum, Kasım ayında keskin bir düzeltme geçirme olasılığını arttıyor. Bunun başlıca nedeni SOL’un aşırı alım RSI seviyesinin gösterildiği gibi 2023 boyunca %35 ila %50 fiyat düzeltmelerinden önce geldiğini gösteren bir fraktal analizi.

Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde bir sonraki aşağı yönlü hedef mevcut fiyatlardan yaklaşık %30 düşüşle 30,25 dolar civarındaki Haziran 2022 ila Kasım 2022 arasında çalışan destek seviyesi olacak gibi görünüyor.