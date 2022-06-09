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Twitter’daki kullanıcı adını AHopkins.eth olarak değiştiren 84 yaşındaki ünlü aktör Anthony Hopkins, Snoop Dogg, Jimmy Fallon ve Reese Witherspoon’dan hangi NFT’yi alması için tavsiyede bulunmalarını istedi.

Ethereum Name Services’den Alan Adı Aldı

Akademi Ödülü sahibi Anthony Hopkins, Ethereum alan adını sosyal medya hesabında kullanmaya başlayan son ünlü oldu ve Ethereum Name Services‘den aldığı alan adını Twitter kullanıcı adı olarak kullanan diğer ünlü isimlerin arasına aktıldı.

84 yaşındaki ünlü aktör, doğrulanmış Twitter profilindeki kullanıcı adını tıpkı bir web sitesi adı veya e-posta kimliği gibi kullanılan bir kripto para adresiyle değiştirdi. Ethereum Blockchain’ine dayanan bu adlandırma sistemi, IP adreslerini basit web sitesi adlarıyla eşleştiren Domain Name Service‘e (Alan Adı Hizmeti) benzemektedir. Hopkins, “0x5b4b7f43140e79a4452408ce10dd64fd17d8a2e5” olan karmaşık cüzdan adresini Ethereum Name Services’i kullanarak insanlar tarafından okunabilir hale getirilerek “AHopkins.eth” haline dönüştürdü.

Bu, Hopkins’in Web3’e ilk ilgi gösterişi değil. Son bilimkurgu filmi “Zero Contact”, geleneksel lansman yolundan gitmeyerek 2021’in sonlarında NFT token‘ı olarak dağıtılan ilk uzun metrajlı film olmuştu.

Hopkins, Twitter’daki ismini değiştirmesine ek olarak Snoop Dogg, Jimmy Fallon ve Reese Witherspoon’dan hangi NFT’yi alması için tavsiyede bulunmalarını istedi.

Hopkins’in tweet’ine yanıt veren Fallon, “Orada bir sürü harika sanatçı var ve genel olarak eğlenceli bir topluluk. Ancak, büyük Aaron Neville’in bir zamanlar dediği gibi, ‘Fazla bir şey bilmiyorum ama seni sevdiğimi biliyorum.’ Ve bilmeniz gereken tek şey bu olabilir. DM’den bana ulaş” yazdı.

TV sunucusu ve komedyen, Bored Ape Yacht Club ve Moonbirds gibi popüler koleksiyonlarında NFT’leri bulunuyor. Öte yandan ünlü rapçi Snoop Dogg, Los Angeles’ta Bored Ape NFT temalı bir tatlı restoranı açma hazırlığı yaparken, Witherspoon ise medya şirketi Hello Sunshine’ın filmler ve TV şovları için NFT kolektif World of Women ile ortaklığı bulunuyor.

Bir NFT, kopyalanamayan dijital parmak izine sahip benzersiz bir kripto varlıktır, yani bu tür başka bir token’la değiştirilemez. Van Gogh’un orijinal ‘Yıldızlı Gece’ tablosunun bir kopyasıyla değiştirilemeyeceği gibi, bir NFT‘yi de kopyasıyla değiştirmek veya kopyalamak mümkün değildir.

NFT Pazarına Olan İlgi Düşüyor mu?

2021’de rekor kıran bir büyümenin ardından NFT pazarına olan ilginin azaldığına dair görüşler havada uçuşuyor olsa da güncel veriler bu görüşleri çürütüyor.

CryptoMonday.de’ye göre, koleksiyoncular 2022’nin ilk çeyreğinde NFT pazarına 37 milyar dolar gönderdi. Bu, 2021’e göre yüzde 183’lük bir artış veya günlük yaklaşık 308 milyon dolarlık para girişi olduğu anlamına geliyor. 2021’de koleksiyoncular, NFT pazar yerlerine 40 milyar dolar veya yaklaşık olarak günlük ortalama 109 milyon dolar ödeme yaptı.

Los Muertos tarafından yapılan bir başka araştırma ise, ABD eyaletlerinden Kaliforniya’nın en NFT takıntılı eyalet olarak en üst sırada yer aldığını ve “NFT” teriminin geçen yıl diğer eyaletlerden en çok arandığını gösteren veriler olduğunu ortaya koyuyor. Uzmanlar, bu yüksek sıralamanın NFT’lerin ünlülerin olan ilgisine atfedilebileceği görüşünde.