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Undeads Metaverse’de Yaşayanlar ve Ölümsüzlerin Savaşına Katılın

14:00
21 Şubat 2023
Coin Türk Yazar: Coin Türk
Okuma Süresi: 3 Dakika
Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

Sanatın hayatı taklit etmesi her zaman bir ifade biçimi olmuştur ve video oyunları da bunun bir istisnası değil; virüsler, küresel felaketler ve kıyamet sonrası temalar salgın sonrası bir dünyada yeniden ortaya çıkıyor. Undeads Metaverse ekibi, undead-esque temasını bir sonraki seviyeye taşımak istiyor.

Undeads ekibinin açıklamalarına göre 2035 yılı, New Arc City’deki Rubicon Labs’dan biyolojik silah virüsü HÈL’in kaçmasıyla dünyanın kaosa sürüklendiği, insanlık tarihinde bir dönüm noktasıdır. İnsanların fiziksel ve zihinsel yeteneklerini geliştirmek için tasarlanan virüs, kendi başına bir hayat sürmüş ve farklı insanlara farklı şekilde bulaşmıştır. Bazı insanlar ete karşı doymak bilmez bir açlık duyan akılsız yırtıcılara dönüşürken, diğerleri zekâlarını korudu ancak ete karşı açlıkları arttı. Şanslı azınlık özel zihinsel ve psikosomatik yetenekler edindi. Ekip bu hikayeyi, “Tanıdık bir temaya web3 dokunuşu.” olarak tanımlıyor.

Undeads ekibinin açıklamalarına göre, kripto oyun dünyasında odak noktası genellikle gerçek oyundan ziyade para kazanmak. Bu da kötü oyun tasarımı ve oyuncular için yetersiz deneyimlerle sonuçlanabiliyor.

Ancak yapılan açıklamalara göre, Undeads Metaverse tüm bunları değiştirmeye hazırlanıyor. Ekibin iddialarına göre Undeads Metaverse’in başarısının anahtarı, hem geleneksel oyunlardan hem de hayatta kalma ve MMORPG oyunlarının gerçek hayranlarından oyuncuların ilgisini çekme potansiyeli. Sınırlı yeteneklere sahip düşük maliyetli bir off-chain kahraman satın alma seçeneği ve NFT’lere yükseltme yeteneği ile oyuna yeni başlayanlar eğlenceye katılmaya teşvik ediliyor. Oyunda mevcut olan zanaat, savaş ve ticaret fırsatları heyecanı artırıyor ve oyuncuları uzun süre oyunda tutmayı amaçlıyor.

Yapılan açıklamalara göre, 12 tür oynanabilir NFT, ilgi çekici etkinliklerden oluşan çok katmanlı bir yapı ve yeni gelenler için NFT’siz erişim ile Undeads, kripto oyun endüstrisinde amiral gemisi ürün olmayı amaçlıyor. Farklı nadirlik seviyelerini temsil eden beş dereceli arazi ile çok sınırlı sayıda arazi mevcut. Arazilerin nadirlik seviyesi, şehrin yapısını ve inşa edilebilecek binaların türünü belirleyecek. Bu, oyuna başka bir karmaşıklık katmanı ekleyerek oyuncuları mümkün olan en iyi şehir manzarasını oluşturmak için birlikte çalışmaya teşvik eder. Ekibin açıklamalarına göre oyun dünyası, benzersiz kalırken ölçeklenebilir olma potansiyeline sahip. Geliştirme ekibi, Undeads Metaverse’i büyütmek isterken her zaman hem genişlemeyi hem de değeri göz önünde bulundurduklarını ifade ediyor.

Açıklamalara göre ikili oyun, her gruptaki oyuncuların farklı özelliklere, becerilere ve mesleklere sahip olduğu anlamına gelir. İnsanların bulunduğu yer üstü şehri ve zombilerin bulunduğu yer altı inleri, kripto kazançlarının oyunun özünü oluşturduğu tek bir dünyada birbirine bağlı.

Ekibin iddialarına göre Undeads Metaverse, yenilikçi oynanışı, ilgi çekici etkinlikleri ve dijital sahiplik oluşturmaya yönelik mekanikleri ile kripto oyun endüstrisinde devrim yaratıyor. NFT’siz erişim seçeneği ile oyuna yeni başlayanlar, daha gelişmiş NFT’lere geçmeden önce dünyanın sunduklarının tadına bakabilirler. İnsan ve zombi gruplarının ikili oynanışı ve benzersiz özellikleri, oyunculara zengin ve çeşitli bir oyun deneyimi sunmayı hedefliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

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