Undeads Metaverse, Web3 oyunlarının gelecek çağına yönelik vizyonları doğrultusunda AAA ses tasarımı üretmek için Warner Bros & Wabi Sabi Sound ile anlaştı.

Kullanıcı ile buluşması yaklaşan Web3 oyunu Undeads Metaverse, Warner Bros. ve Wabi Sabi Sound ile ses tasarımı ortağı olarak anlaştığını duyurmaktan heyecan duyduğunu ifade ediyor. Anlaşma, Wabi Sabi Sound ekibini Undeads Web3 oyununun ses yönetimi ve prodüksiyonu için yaratıcı koltuğa oturtuyor.

Wabi Sabi Sound, Bioshock, Left For Dead 2, Dead Space 2 ve diğerleri gibi dünyaca ünlü gişe rekortmeni oyunlardaki çalışmalarıyla tanınıyor. Activision-Blizzard, Bungie, PlayStation ve Microsoft Studios gibi dünyanın en büyük yayıncılarından bazılarıyla çalışıyorlar. Ayrıca Call of Duty: Modern Warfare 3 ve The Darkness 2’nin sinematik fragmanları için de sesler yarattılar.

Undeads Metaverse CEO’su Leo Kahn konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda, “Undeads’te oyunun her ayrıntısına dikkat ediyoruz. Warner Bros ve Wabi Sabi Sound, gerçek yeni nesil Web3 oyun çağını yaratma vizyonumuzla uyumlu birinci sınıf prodüksiyon stüdyolarıdır.” sözlerini kullanıyor.

Wabi Sabi Sound Hakkında

Wabi Sabi Sound, tam teşekküllü ödüllü bir oyun ses ekibi olarak tanımlanıyor. Kod, Kompozisyon, Oyunculuk, Yaratıklar ve aradaki her şey hakkında çalışıyorlar. Ekipleri, Audio Direct ve müzik, ses tasarımı, ses, C++ / C# programlama, uygulama, QA ve mix sunmak için üst düzey geliştiricilerle ortaklık kurar.

Undeads Metaverse Hakkında

Undeads, çok çeşitli oyna-kazan mekanikleri ve 10’dan fazla oynanabilir NFT varlığına sahip yeni nesil bir hayatta kalma MMORPG’si olarak tanımlanıyor. Yapılan açıklamalara göre Undeads, oyuncuların oyunu oynarken ve başkalarıyla etkileşime girerken kripto para kazanmalarına olanak sağlamak için inşa edilmiştir. Nihayetinde Undeads, ilgili oyunculardan oluşan bir ekosistem yaratmak ve topluluk beklentilerini aşacak nihai oyun deneyimini sunmak için tasarlanmış ilgi çekici etkinliklerle dolu bir Web3 oyuncu topluluğu ve oyuncu odaklı ekonomi oluşturmayı amaçlamaktadır.

Undeads Web3 oyunu, kıyamet sonrası bir metaverse’de geçen aksiyon-savaş içeren izometrik bir modele sahip. Çatışma, iki karşıt grup arasındaki kaynak mücadelesine odaklanıyor: İnsanlar ve zombiler. Oyuncular keşfedilmemiş bölgelere girme, kendi yerleşimlerini kurma ve koruma, kaynakları öğütme, kendi teçhizatlarını inşa etme ve geliştirme, ticaretle uğraşma, ticarette yetenekli olma ve NFT karakterlerini geliştirme görevlerini üstlenirler. Yapılan açıklamalara göre Undeads, sınır tanımadan sosyalleşebilecek gerçek metaverse ve sanal gerçeklik hayranları için yerleşik eğlenceli VR oyunlarıyla da dolu..

Undead FZE LLC Hakkında

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya, Avrupa ve Asya’dan 60’ın üzerinde sektör emektarı ve dünya standartlarında geniş bir ortak ağı ile Undeads, Şubat 2022’de Undeads FZE LLC tarafından kuruldu.

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.