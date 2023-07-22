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Oyun endüstrisinde dikkat çektiği iddia edilen Undeads Metaverse, Ethereum üzerinde web3 oyunları oluşturmak ve ölçeklendirmek için tercih edilen geliştirici platformu Immutable ile bir ortaklık kurduğunu duyurdu.

Bu işbirliği, bir AAA Web3 Survival oyunu olan ve merakla beklenen Undeads Metaverse’i küresel sahneye çıkarmayı ve oyun dünyasında yeni heyecan ve yenilik standartları belirlemeyi amaçlıyor.

Açıklamalara göre Immutable oyun platformu, oyun stüdyolarının ve bağımsız geliştiricilerin Ethereum üzerinde güvenli ve emin bir şekilde başarılı oyunlar oluşturmasını ve piyasaya sürmesini kolaylaştırıyor. Ürün paketi, geliştiricilerin güvenlik veya oyuncu deneyiminden ödün vermeden pazara daha hızlı girmelerine yardımcı olan, kullanılabilirlik için optimize edilmiş önceden oluşturulmuş çözümler içerir. Immutable ile güçlerini birleştiren Undeads, ekibin açıklamasına göre oyuncuların gas ücretleri veya teknik zorluklardan etkilenmeden sorunsuz ve zahmetsiz bir oyun deneyimine kendilerini kaptırabilmelerini sağlıyor.

Undeads’in Pazarlama Müdürü Ash Hodgetts, bu dönüştürücü ortaklıktan büyük heyecan duyduğunu ifade ederek, “Undeads artık oyun dünyasını kasıp kavuran bir platformda elit oyunlarla omuz omuza duruyor. Immutable’ın desteğiyle Undeads, dünyanın dört bir yanındaki izleyicileri büyüleyerek benzeri görülmemiş yüksekliklere çıkmaya hazırlanıyor.” sözlerini dile getirdi.

Ekibin açıklamasına göre Undeads, kısa bir süre önce ilk NFT drop’unu başarıyla tamamlayarak 1 milyon ABD doları satış elde ederek sektörde önemli bir kilometre taşına ulaştı. Bu arada, oyuncuların Undeads NFT’lerini kullanarak oynayabilecekleri ve ödüller kazanabilecekleri heyecan verici bir oyun deneyimi vaat eden Undeads Runner oyunu için de çalışmalar devam ediyor.

Undeads Elçileri Eylül ayında oyuna özel bir ön gösterim yapacaklar, bu nedenle iddialara göre bugün kayıt olmak ve bu heyecan verici maceranın bir parçası olmak için iyi bir zaman olabilir.

Ash Hodgetts konuyla ilgili açıklamasında, “Bu oyundaki zombi parçalama aksiyonunun şimdiden inanılmaz derecede tatmin edici olduğunu duyurmaktan heyecan duyuyorum. Bunu topluluğumuzla paylaşmak içi heyecan duyuyoruz. Unutulmaz bir deneyim için kendinizi hazırlayın!” sözlerini kullandı.

İddialara göre Undeads Metaverse oyun dünyasını yeniden tanımlamaya hazırlanıyor ve artık en son teknoloji ile heyecanlı bir oyunu bir arada sunabiliyor.

Undeads Metaverse Hakkında

Undeads, çok çeşitli oyna-kazan mekanikleri ve 10’dan fazla oynanabilir NFT varlığına sahip yeni nesil bir hayatta kalma MMORPG’si olarak tanımlanıyor. Undeads, oyuncuların oyunu oynarken ve başkalarıyla etkileşime girerken kripto para kazanmalarını sağlamak için inşa edildi. Nihayetinde iddialara göre Undeads, ilgili oyunculardan oluşan bir ekosistem yaratmak ve topluluk beklentilerini aşacak nihai oyun deneyimini sunmak için tasarlanmış ilgi çekici etkinliklerle dolu bir Web3 oyuncu topluluğu ve oyuncu odaklı ekonomi oluşturmayı amaçlamakta.

Undeads Web3 oyunu, kıyamet sonrası bir metaverse’de geçen aksiyon-savaş içeren izometrik bir modele sahiptir. Çatışma iki karşıt grup arasındaki kaynak mücadelesine odaklanıyor: insanlar ve zombiler. Oyuncular keşfedilmemiş bölgelere girme, kendi yerleşimlerini kurma ve koruma, kaynakları öğütme, kendi teçhizatlarını inşa etme ve geliştirme, ticaretle uğraşma, ticarette yetenekli olma ve NFT karakterlerini geliştirme görevlerini üstlenirler. Undeads ayrıca gerçek metaverse ve sanal gerçeklik hayranları için yerleşik eğlenceli VR oyunları ile yüklüdür.

Undead FZE LLC Hakkında

Undeads, Şubat 2022’de Undeads FZE LLC tarafından kurulmuştur. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya, Avrupa ve Asya’dan 70’in üzerinde sektör emektarı ve dünya standartlarında ortaklardan oluşan geniş bir ağa sahip.

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.