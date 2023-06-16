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Metaverse ve sanal gerçeklik kavramları tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yeni yeni duyulmaya başlayan, araştırılan bir konu. Güncel haberleri takip ettiyseniz bazı firmalar şimdiden sanal gerçeklik ve sanal gerçekliğin deneyimlenebilmesini mümkün kılan VR akıllı cihaz sistemleri üzerine çalışmalarına hız verdiler. Peki ülkemiz bu çalışmaların tam olarak neresinde yer alıyor?

Bu noktada henüz piyasaya yeni çıkmak üzere olan bir proje dikkatleri üzerine çekiyor: ENEFTIVERSE! Proje Türkiye’de her yaştan kullanıcılar için bir Metaverse platformu kurmanın hazırlıklarını yürütürken, deneyimlenebilirliğin yerli bir VR cihazla desteklenmesi amacıyla ENEFTI-VR modelini piyasaya tanıttı. Yerli üretim boyutuyla sektörde çığır açan projenin hem seri üretim maliyetlerini karşılamak hem de potansiyel yatırımcılar ile birlikte büyüme hedefi doğrultusunda EVR tokeni piyasa sürmesi hedefleniyor. 23 Haziran’da Coinstore üzerinden listelenecek olan EVR token için 20 Haziran’da bir launchpad düzenlenecek.

Karşınızda ENEFTI-VR!

Eneftiverse Türkiye’deki ilk OLED ekrana sahip VR cihazların seri üretimi için düğmeye basıyor. ENEFTI-VR markasını taşıyacak olan cihazın MVP modeli projenin resmi sosyal medya hesaplarında duyuruldu. Eneftiverse ekibinin açıklamalarına göre muadili olan ürünlere kıyasla birçok farklı özelliği içerisinde barındıran ENEFTI-VR, 399$ gibi piyasaları karıştıracak bir fiyatla satışa sunulacak. Halka arzı takiben 2024 yılına kadar cihazın seri üretimlerin başlatılması hedefleniyor.

Metaverse platformunu şimdi deneyimleyebilirsiniz!

Eneftiverse, her yaştan kullanıcılar için geliştirdiği metaverse platformu ile ilgili bazı bölümlerin VR altyapıya sahip 360 derece turlarını websitesi üzerinde barındırmaya başladı. Kullanıcılar an itibari ile websitesi üzerinden bu deneyimi yaşayabilir.

Partnerler oldukça güçlü!

Geliştirmeleriyle göz kamaştırdığı iddia edilen projenin partnerlik anlaşmaları yaptığı projelerde sektörde zirveyi temsil ediyorlar. Projenin token geliştiricisi ve launchpad destekçisi Roco Finance. Roco, Türkiye’nin MMORPG alanındaki ilk strateji geliştirme oyunu Rise Online World ekibi tarafından geliştirildi. An itibari ile Gate, Huobi ,MEXC gibi Tier1 borsalarda işlem gören Roco Finance sektörde bayrak taşıyıcı konumda yer alıyor.

Eneftiverse projesinin dikkat çeken bir diğer partneri ise Dubai merkezli Game-Fi uygulaması Revomon. PlayStore üzerinde oyun oynayarak para kazanma fırsatı sunan Revomon, Binance tarafından MVBIV projesi unvanını taşıyor.

Eneftiverse piyasaya henüz yeni çıkacak olmasına rağmen şimdiden lider piyasa izleme listeleri CoinGecko ve CoinMarketCap tarafından listelendi.

Launchpad

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