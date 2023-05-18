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Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

Hafta sonu Shiba Inu (SHIB) önceki 7 günlük düşüş trendinden bir çıkış yaşadı. Shiba Inu Cuma günü 0,0000085 dolarlık desteği test etti ancak toparlandı ve %5 değer kazanarak yükseliş bölgesine geri döndü.

Öte yandan iddialara göre, Tradecurve‘ün hibrit platformu, merkezi ve merkezi olmayan borsaların en iyilerini bir araya getirerek hızlı emir gerçekleştirme ve düşük gecikme süresiyle çok çeşitli alım satım araçları sağlar.

Shiba Inu’da Son Durum

Sosyal hacim, bir blok zinciri projesinden, ilgili sosyal medya kanallarında ne sıklıkta bahsedildiğini takip ettiğinden, göstergeler son fiyat artışının sosyal medya hype’ından kaynaklanmadığını gösteriyor. SHIB’nin fiyatı %5 oranında artarken, sosyal hacim azaldı. Bu durum, bir duyarlılık değişimi yaşandığını ve Shiba Inu rallisi için yer açıldığını gösteriyor.

Bir sonraki ana direnç, yoğun kâr alımının beklendiği 0,0000095 dolar seviyesinde bulunuyor. Ancak, iddialara göre, boğalar direnci kırarsa, 0.000012 dolara doğru yukarı doğru bir hareket var. Desteğin 0,0000085 dolarda yeniden test edilmesi destek bölgesini kırarsa, yükseliş SHIB fiyat tahminini geçersiz kılabilir ve bir sonraki destek seviyesine doğru 0,0000074 dolarlık bir aşağı yönlü hareketi tetikleyebilir.

Tradecurve Nedir?

TCRV, merkezi olmayan hibrit borsa Tradecurve’ün yerel token’ı olarak tanımlanıyor. Tradecurve, kullanıcıların forex, emtia, opsiyonlar, vadeli işlemler ve kriptolar gibi birden fazla finansal piyasada işlem yapmasını sağlayacak bir platform olarak nitelendiriliyor.

Birçok hükümet katı kısıtlamalar uygulamakta ve birçok bölge sakininin türev piyasalara veya aracılık hizmetlerine erişimi yok. Tradecurve, geleneksel finans ile DeFi endüstrisini birbirine bağlayarak bu sorunu ele alıyor. Açıklamalara göre Tradecurve, 500:1’den başlayan yüksek kaldıraç sağlar ve metaverse öğrenme akademisi, herkesin büyük yatırımcılardan öğrenmesine olanak sağlamak için atölye çalışmaları ve konuk öğretim görevlileri içerecek.

Ethereum blok zinciri, ön satış sona erdikten sonra platformun yerel blok zinciri olarak hareket edecek ve iddialara göre, TCRV, Uniswap’in yanı sıra 1. kademe CEX’lerde listelenecek.

Anonimlik ve güvenliğe odaklanırken aynı zamanda derin likidite sağlayan benzersiz bir ticaret platformu sunmayı amaçlayan Tradecurve, herhangi bir KYC gereksinimi olmadan türev ticaret için teminat olarak kripto para mevduatlarını kabul eden birkaç ticaret platformundan biri olarak kendisini tanımlıyor.

Yapılan açıklamalara göre kullanıcılar, E-posta adresleriyle kayıt olup,cüzdanlarını bağlayıp, seçtikleri kripto para birimlerini yatırıp, herhangi bir fiat para kullanmadan işlem yapmaya hazır olabilir. Abone olan üyeler AI ticaret algoritmalarına ve kopya ticaretine erişebilir.

TCRV token sahipleri pasif gelir elde etmek için TCRV’lerini stake edebilir ve stake edilen tokenler ağdaki borsa likiditesine katkıda bulunacak. İddialara göre uzmanlar Tradecurve’ün muazzam bir pazar potansiyeline sahip olduğunu düşünüyor ve yalnızca ön satış dönemi için 50 kat, büyük borsalarda listelendikten sonra ise olası bir 100 kat artış öngörüyor.

Tradecurve ön satışı 2. aşamasına girdi ve TCRV şu anda 0,012 dolardan işlem görüyor.

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Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.