Okuma Süresi: 2 Dakika

LUNA’nın çöküşü kripto para piyasalarında devam eden bir yıkıma neden olsa da yatırımcıların bir kısmı LUNC’den vazgeçmiyor. LUNA’nın yaşattığı kayıp FTX iflasından geride kalır değildi. 40 milyar dolarlık bir ekosistem yerle bir oldu ve yeni LUNA olarak dağıtılan tokenler zararları telafi edemedi. Ancak yine de bir umut LUNC ile kayıplarını kurtarabileceğine inanan yatırımcılar bulunuyor. Gözleri son oylamada.

Lunc Coin Terra Yorum

Terra Classic geliştiricisi Terra Rebels’ın 11030 numaralı teklifi topluluk tarafından oylanmaya hazır. Teklif, Terra Rebels’ın Rebel Station gelişimi için topluluk havuzundan 150.000 dolar değerinde 937.500.000 LUNC Coin almasını sağlayacak. LUNC topluluğunun Terraform Labs (TFL) ve Do Kwon’dan ayrılmasına olanak sağlayacaktır. Ancak, topluluk şimdi bunun LUNC’a fayda sağlayıp sağlamayacağını düşünüyor. Terraform Labs, son gelişmelerin bir parçası olarak kendilerine özgü zincirler arası “Station” cüzdanına odaklanmak için Terra Station cüzdanına verilen desteği sona erdirmeyi planladığını duyurdu.

Terra Rebels, TFL ve Do Kwon’dan bağımsız olmak için 11030 numaralı Teklifi duyurdu. Bu aslında Terra Classic Revival Yol Haritasındaki son aşamaydı. Do Kwon hakkında ortaya atılan iddialar ve devam eden mahkeme LUNC yatırımcılarını da olumsuz etkiliyor. Topluluk artık Do Kwon ile bir bağlarının kalmamasını ve bağımsız olmayı istiyor. En azından bu sayede Kwon’un sisteme verebileceği potansiyel zararlardan da korunmuş olacaklar.

Terra Classic Oylaması

Terra Rebels son yaptığı duyuruda Terra Station desteğinin sona erdiğini ve TerraCVita’nın TFL’nin desteğiyle Terra Station’ı yönetmesini sağladığını duyurdu. Oylama önümüzdeki 6 gün içinde sona erecek. Şimdiye kadar, StakeBin ve Vegas Validator dahil 12 doğrulayıcı teklif için “Evet” oyu verdiğinden, teklif% 95 oyla desteklendi. Terra Classis’in Do Kwon ve ekibinden tamamen ayrılması eğer hayal ettikleri gibi bir ekosistem inşa edebilirlerse LUNC için olumlu bir gelişme olacaktır. Nitekim Do Kwon da yönetimi tamamen LUNC ekibine bırakabileceğinden bahsetmişti.

Mevcut haliyle Terra Classic kendi topluluğuna gerçekten fayda üreten, kullanıcı çeken pek bir uygulamaya sahip değil. Yatırımcıların ilgisi platformun başarısından ziyade kısa vadeli spekülatif hareketlere yönelmiş durumdadır.