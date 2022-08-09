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  •   Terra CEO’sunun Açıklamaları Twitter’da Tepki Yağmuruna Neden Oldu!

Terra CEO’sunun Açıklamaları Twitter’da Tepki Yağmuruna Neden Oldu!

 Terra (LUNA) krizinin yankıları devam ederken, şirketin CEO'su Do Know uzun bir süre sonra sessizliğini bozdu.
14:30
9 Ağustos 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

 Terra (LUNA) krizinin yankıları devam ederken, şirketin CEO’su Do Know uzun bir süre sonra sessizliğini bozdu.

Adalet, İvedi Olarak Yerini Bulmalı!

Terraform Labs kurucusu Do Kwon nihayet Twitter’da sessizliğini bozdu. Bugün erken saatlerde paylaştığı bir tweette CEO, kripto ara dünyasının sansüre dayanıklı merkeziyetsiz paraya ihtiyacı olduğunu  yineledi. Do Kwon, mesajında “Merkeziyetsiz ağların  merkeziyetsiz paraya ihtiyacı var. Bu ihtiyaç, bugün her zamankinden daha fazla” ifadesine yer verdi. Bazı Twitter kullanıcıları, Do Kwon’un mesajına büyük tepki gösterdi. Terra kurucusu paylaşımının altındaki yorum kısmını kapatmış olsa da, Kwon’un kendileriyle alay ettiğini düşünen kullanıcılar alıntı tweet’leri kullanarak sert tepkiler verdiler. Do Kwon’u dolanrıcı olarak nitelendiren kullanıcılar, yöneticinin ivedi olarak tutuklanmasını talep etti.

 ABD ve Güney Kore’de soruşturmalar devam ederken, yatırımcılar adaletin yerini bulmasını bekliyor. Terra krizi küresel çapta bir kaos yaratırken, birçok intihar vakasına neden oldu. LUNA ve UST fiyatlarının  bir gecede tepe taklak olması, birçok yatırımcı için felaket oldu. Do Kwon ve firması, birden fazla toplu dava ile karşı karşıya. Güney Kore ve ABD’de soruşturmaların sonucu ise merakla bekleniyor. Do Kwon’un açıklamaları, USDC stabilcoin ihraççısı Circle’ın Tornado Cash ile ilişkili tüm Ethereum adreslerini bloke ederek 75.000 USDC’yi dondurmasının ardından geldi.  ABD Hazine Bakanlığı, kripto para karıştırma hizmeti veren ve milyarlarca dolarlık kripto parayı aklamak için kullanılan Tornado Cash’i yaptırım listesine aldı. Tornado Cash, kullanıcıların blok zincirindeki kripto işlemlerini gizlemek için kullanabilecekleri merkeziyetsiz bir uygulamadır. Gizlilik savunucuları, bu araçların var olması için tamamen yasal nedenler olduğunu iddia etse de, bu platformların kara para aklama ve ambargoları delmek için kullanılması  düzenleyiciler için endişe kaynağı haline geldi.

Ünlü Hukuk Şirketinden Toplu Dava

ABD’de TerraForm Labs’a, kurucusu Do Kwon’a, araştırma başkanı Nicholas Platias’a ve yatırımcılardan milyarlarca dolar çalan bağlı şirketlere karşı başka bir toplu dava açıldı. Hukuk şirketi Bragar Eagel & Squire PC, sanıkların Borsa yasasını, Menkul Kıymetler yasasını, Yolsuzluk yasasını ve Kaliforniya  yasalarının hükümlerini ihlal ettiklerini iddia eden bir toplu dava açtı. Şimdiye kadar TerraForm Labs, Do Kwon ve Nicholas Platias aleyhine ABD Kaliforniya Kuzey Bölge Mahkemesinde üç toplu dava açıldı.

Bragar Eagel & Squire PC, geçen hafta yaptığı basın açıklamasında TerraForm Labs, kurucusu Do Kwon ve Nicholas Platias’a karşı toplu dava açtığını duyurdu. Bunlarla birlikte, Jump Crypto, Jump Trading, Republic Capital, Republic Maximal, Tribe Capital, DFinance Capital, DFinance Technologies, GSR/GSR Markets ve Three Arrows Capital (3AC) dahil olmak üzere bağlı kuruluşlarda dava dosyasında yer alıyor.

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