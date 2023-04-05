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Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

Bazı yatırımcılar için kripto para dünyası, dik bir öğrenme eğrisi ve karmaşık bir terminoloji ile göz korkutucu ve bunaltıcı olabilir. Ancak, yeni başlayanlar için erişilebilirlik söz konusu olduğunda tüm kripto paralar eşit durumda. Bazı kriptolar ise bu alanda daha önce deneyimi olmayanlar için bile yatırım yapmayı kolaylaştıran kullanıcı dostu ve sezgisel bir arayüz sunar.

İddialara göre yeni başlayanlar için en iyi kripto para birimi, yatırım yapmak için net ve basit bir yol haritası sağlayan ve herkesin kullanabileceği sezgisel bir platform sunan kripto para olabilir. Bu kripto paralar genellikle geniş bir destekçi topluluğuna ve yatırımcıların piyasada gezinmesine yardımcı olacak açık belgelere sahip olabilir.

Kripto endüstrisi büyümeye ve gelişmeye devam ederken, yeni başlayanlar için makul bir giriş noktası sunan, yatırım yapılabilecek kripto para birimleri bulunuyor olabilir. İddialara göre bu coinlerden bazıları halihazırda önemli bir büyüme göstermiş ve güvenilir yatırımlar olarak değerlerini kanıtlamışken, diğerleri hala gelişimin ilk aşamalarında ancak büyük umut vaat ediyor.

Kripto paraya yatırım yapmanın karlı bir girişim olabileceği gibi yüksek riskli bir yatırım olduğunu da unutmamak gerekir. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi araştırmanızı yapmanız ve ilgili riskleri anlamanız çok önemlidir. Bununla birlikte, doğru kripto paraya yatırım yapmak, piyasa hakkında bilgi edinmek için zaman ve çaba harcamaya istekli olanlar için bir fırsat sağlayabilir.

Bu makalede, yeni başlayanların yatırım yapabileceği kripto paralardan bazıları inceleniyor.

DigiToads (TOADS)

DigiToads ekibi, memecoin’lerini önemli bir pozisyona taşımaya kararlı olduklarını iddia ediyor ve mevcut indirimli satış öncesi fiyatları ile yatırımcıların ilgisini çektiklerini dile getiriyor. Açıklamalara göre deflasyonist modeli, enflasyonla ilgili artan endişeler arasında öne çıkıyor ve Oyna-Kazan modeli hem eğlenceli hem de ödüllendirici. Bunun da DigiToads’u P2E tokenların rakibi yapabilir. Açıklamalara göre TOADS’ın gelişmiş NFT stake etme özellikleri, yatırımcılara eğlenceli ve etkileşimli bir oyun deneyiminin tadını çıkarırken artık pasif gelir elde etme olanağı sağlar. Erken yatırımcılar, yükselmeye devam etmesi beklenen indirimli satış öncesi fiyatlardan yararlanmaya devam edebilir ve erken dahil olurlarsa önemli bir fiyat artışı elde edebilirler. Tüm bu avantajlar ve daha fazlasıyla, iddialara göre birçok kişinin TOADS’ı yeni başlayanlar için popüler bir kripto para birimi olarak önermesi şaşırtıcı değil.

TOADS ön satışı birkaç hafta içinde 525.000 doların üzerinde para topladı ve kademeli ön satış dönemi boyunca artmaya devam etmesi bekleniyor. İddialara göre erken yatırımcılar muazzam kazançlar elde etme potansiyeline sahip ve bazılarının yatırımlarından 10 kat getiri elde etmesinin beklendiği iddia ediliyor. Ayrıca, ödeme için bir dizi kripto para birimi kabul edildiğinden, TOADS ön satışına katılmak kolay olarak lanse ediliyor.

TOADS, kripto alanına girmek için eğlenceli ve ilgi çekici bir yol sunan Kazanmak için Oyna modeli nedeniyle yeni başlayanlar için popüler bir kripto para birimi olabilir. Platformun NFT stake etme özellikleri, yatırımcılar için pasif gelir sağlayabilecek keyifli bir deneyim sağlayabilir. Ekibin iddiasına göre DigiToads hızla piyasadaki en iyi NFT projelerinden biri haline gelirken, yeni gelenlerin NFT dünyasına dahil olmaları ve eğlenirken değerli dijital varlıklar kazanmaları için bir yol olabilir. Ayrıca, indirimli ön satış fiyatları, piyasaya daha büyük miktarlarda para yatırmakta tereddüt eden yeni başlayanlar için bir giriş noktası sunuyor olabilir. Ekibin iddialarına göre tüm bu faktörler TOADS’ı kripto yatırımına başlamak isteyenler için iyi seçeneklerden biri haline getiriyor olabilir.

DigiToads almak ve daha fazla bilgi edinmek için bu linki kullanabilirsiniz.

Bitcoin (BTC)

Bitcoin (BTC), dijital para birimi dendiğinde çoğu kişinin aklına gelen ilk kripto para birimidir. Piyasa değeri 1 trilyon doların üzerinde olan en büyük ve en tanınmış kripto para birimidir. Bitcoin’in yeni başlayanlar için iyi olmasının bir nedeni, bir ödeme şekli olarak yaygın bir şekilde kabul görmesi ve ABD doları veya Euro gibi fiat para birimlerini kullanarak kredi kartıyla bile satın almanın kolay olmasıdır. Birçok çevrimiçi pazar yeri ve perakendeci artık Bitcoin’i ödeme olarak kabul ediyor ve kredi kartınızla veya banka havalenizle Bitcoin satın alabileceğiniz çok sayıda borsa ve broker var.

Bitcoin’in yeni başlayanlar için mükemmel bir seçim olmasının bir diğer nedeni de basit ve anlaşılması kolay bir konsepte sahip olmasıdır. Eşler arası bir ağ üzerinde çalışan merkezi olmayan bir dijital para birimidir ve tüm işlemler blok zinciri adı verilen halka açık bir deftere kaydedilir. Bitcoin arzı sınırlıdır, şimdiye kadar yalnızca 21 milyon Bitcoin çıkarılabilmiştir, bu da onu değer artışı potansiyeli olan kıt bir varlık haline getirmektedir.

Dahası, Bitcoin son derece likittir, yani kolayca nakde veya diğer kripto paralara dönüştürülebilir. Aynı zamanda en istikrarlı kripto para birimlerinden biridir, bu da onu yeni başlayanlar için güvenli ve emniyetli bir yatırım seçeneği haline getirir.

Ethereum (ETH)

Ethereum (ETH), kullanım kolaylığı ve çok yönlülüğü nedeniyle yeni başlayanlar için iyi olan bir başka kripto para birimi olarak görülüyor. ETH’nin başlıca avantajlarından biri, merkezi olmayan uygulamalar ve protokollerden oluşan yepyeni bir dünyanın kapılarını açan akıllı sözleşmeleri destekleyebilmesidir. ETH, Bitcoin’e kıyasla yüksek işlem hacmi ve düşük ücretleriyle bilinen Ethereum blok zincirinin yerel kripto para birimidir.

Yeni başlayanlar için ETH, merkeziyetsiz finans (DeFi) ve NFT dünyasına bir giriş noktası sağlar, çünkü birçok popüler DeFi protokolü ve NFT pazaryeri Ethereum ağı üzerine inşa edilmiştir. ETH ile kullanıcılar, banka veya broker gibi aracılara ihtiyaç duymadan borç verme, borç alma ve alım satım gibi çok çeşitli DeFi faaliyetlerine kolayca katılabilir.

Dahası, ETH’ye kolayca erişilebilir ve çoğu büyük kripto para borsasında USD veya EUR gibi fiat para birimleriyle satın alınabilir. Kredi veya banka kartları kullanılarak da satın alınabilir, bu da kripto para borsaları konusunda deneyimi olmayan yeni başlayanlar için son derece elverişlidir.

Polygon (MATIC)

Polygon (MATIC), Ethereum için daha hızlı ve daha ucuz işlemler sağlayan bir katman 2 ölçeklendirme çözümüdür. Geliştiricilerin, yüksek gas ücretleri ve daha yavaş işlem süreleri olmadan Ethereum ile etkileşime girebilen merkezi olmayan uygulamalar (dApps) ve altyapı oluşturmasına olanak tanır. Ethereum’un ölçeklenebilirlik sorunlarını ele alma kabiliyeti nedeniyle önemli bir popülerlik kazanmış ve 2021’in en iyi performans gösteren kripto paralarından biri haline gelmiştir. MATIC, kripto alanındaki kritik bir sorunu çözmeyi amaçlayan ve uzun vadeli getiri sağlama potansiyeline sahip bir projeye yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için değerlendirilebilir bir seçenek olabilir.

Litecoin (LTC)

Litecoin (LTC) 2011 yılında yaratıldı ve genellikle “Bitcoin’in altınına karşılık gümüş” olarak anılıyor. Bitcoin protokolüne dayanan ancak daha hızlı blok süreleri ve farklı bir madencilik algoritması dahil olmak üzere birkaç önemli farklılığa sahip olan eşler arası bir kripto para birimidir. Yatırımcılar arasında bir ödeme yöntemi olarak önemli ölçüde benimsenmiştir ve potansiyeline inanan özel bir topluluğa sahiptir. LTC, güçlü bir geçmişe ve ödeme yöntemi olarak gerçek dünyada kullanım alanına sahip bir kripto para arayan yatırımcılar için değerlendirilebilir.

Binance Coin (BNB)

Binance Coin (BNB), Binance Borsasının yerel kripto para birimidir ve alım satım ücretleri, işlem ücretleri ve Binance platformu tarafından sağlanan diğer hizmetler için ödeme yapmak için kullanılır. Ayrıca Binance Launchpad platformu aracılığıyla diğer blockchain projelerine fon sağlamak için de kullanılmaktadır. BNB, Binance Borsasının artan popülaritesi ve genişleyen ekosistemi nedeniyle son yıllarda önemli bir büyüme yaşamıştır. Güçlü bir kullanım alanına sahip ve başarılı bir şirket tarafından desteklenen bir kripto para birimine yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için seçenek olabilir.

Solana (SOL)

Solana (SOL), diğer blok zincirlerinin ölçeklenebilirlik sorunlarını ele almayı amaçlayan yüksek performanslı bir blok zinciri platformudur. Daha hızlı ve daha ucuz işlemlere olanak tanıyan Proof of History (PoH) adlı bir mutabakat mekanizması kullanmaktadır. Saniyede 65.000’den fazla işlemi işleme kabiliyeti ve akıllı sözleşmeleri desteklemesi nedeniyle yatırımcıların ve geliştiricilerin ilgisini çekmiştir. SOL, Ethereum gibi yerleşik oyuncularla rekabet etme ve uzun vadede önemli getiriler sağlama potansiyeline sahip bir blok zinciri platformuna yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için seçenek olabilir.

Sonuç

Sonuç olarak, piyasada birçok popüler kripto para birimi olsa da, iddialara göre TOADS yeni başlayanlar için umut verici bir yatırım seçeneği olmayı amaçlıyor. Hem eğlenceli hem de ödüllendirici bir Oyna-Kazan modeli sunması, onu kripto para piyasasına bir giriş noktası haline getiriyor olabilir. Ekibin iddialarına göre Polygon (MATIC) ve Bitcoin (BTC) gibi diğer popüler tokenlara kıyasla, TOADS’ın indirimli satış öncesi fiyatları erken yatırımcılara fiyat artışından yararlanma fırsatı sunarken, NFT stake etme yetenekleri pasif gelir sağlar. Ayrıca, yine ekibin iddiasına göre güçlü çevresel referansları ve sürdürülebilirlik taahhüdü de onu yatırımcılar için sorumlu bir seçim haline getiriyor olabilir. Genel olarak TOADS, kripto para dünyasında potansiyel olarak kârlı ve keyifli bir yatırım deneyimi arayan yeni başlayanlar için bir kripto olabilir.

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Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.