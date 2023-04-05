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Kripto para piyasaları geçen yılki çöküş döneminin tozunu, toprağını üstünden atmaya başladı. Aylar sonra ilkler oluyor. Bitcoin 9 ayın zirvesini gördükten sonra altcoin kralı 7 aylık tepe noktasına ulaştı. LUNA, Voyager, Celsius, FTX ve diğerleri derken ayakta kalabilen yatırımcılar epey yıprandı ancak şimdi kazanç elde etmeye başlıyor.

Ethereum (ETH)

Ether en son 16 Ağustos 2022’de, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası’nın enflasyonla mücadele için Federal Fon oranını rekor bir hızla artırdığı bir dönemde 1.900 doların üstünde bulunuyordu. Bir de bugün 1.925 doları aştı. Geçen yıl bu seviyelerdeyken büyük bir satış dalgasının başladığını görmüştük. Peş peşe 75bp artışlar yapan Fed tarihte eşine az rastlanır biçimde ayağını gazdan çekmedi. Bunun bedelini bugünlerde iskontolu fiyattan tahvil satıp batan bankaları kurtararak ödüyor.

Ethereum 12 Nisan tarihinde önemli bir yükseltme görecek. Bu yükseltme ile işlem maliyetleri düşerken hızı artıran iyileştirmeler yapılacak. Ayrıca EIP-4895 ile Beacon ağından stake edilen ETH varlıkları çekilebilecek.

Ethereum Yorum

Son fiyat artışı, faiz artışlarının küresel bankacılık sektöründe çatlaklara neden olması nedeniyle Fed’in niceliksel sıkılaştırma çabalarını hafifletebileceği beklentilerinden ve ETH özelinde stake için artacak talepten kaynaklanıyor. Artık yatırımcılar diledikleri zaman ETH varlıklarını doğrulayıcı olmak için kullanabilecek ve onları çekebilecek. 2 yılı aşkın süredir 32 ETH kilitleyen yatırımcılar varlıklarını çekmek için bekliyordu. ETH/BTC de son günlerde kazançlar kaydetti ve geçen hafta yaklaşık %3 arttı, bu da her iki faktörün de Ether’in fiyat artışına katkıda bulunabileceğini gösteriyor.

Şangay, yürütme katmanı istemci tarafındaki çatalı ifade ederken, Capella mutabakat katmanı istemci tarafındaki yükseltme adıdır ve 12 Nisan’da Şangay’dan kısa bir süre sonra yürütülecektir. Yürütme katmanı tüm akıllı sözleşmelerin ve protokol kurallarının bulunduğu yerdir, mutabakat katmanı ise tüm ağ doğrulayıcılarının bu kurallara uymasını sağlar.

Bazı analistler kısa vadede potansiyel satış baskısının düşüş getirebileceğini ancak stake daha cazip hale geldiği için fiyatı orta vadede yükseleceğini düşünüyor. Deflasyonist hale gelen ETH son hamlesiyle dolaşım arzını da önemli ölçüde artıracak. Bu yıl DYDX dahil birçok altcoinin kilit açılışında (evet tam olarak aynı şey değil) herkes ani fiyat düşüşü beklerken hızlı yükselişler gördü. Açığa satışta biriken pozisyonların hedef alındığı günler de “sürpriz” biçimde yaşayabiliriz.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.