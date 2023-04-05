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Son Dakika! MicroStrategy Yine Bitcoin (BTC) Aldı! Ne Kadarlık, Kaç Dolardan? Tüm Detaylar!

Eski kripto karşıtı ünlü milyarder yine Bitcoin aldı. Rakamı düzlemiş oldu ve maliyeti de cazip bir seviyeye geldi.
15:18
5 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Saylor tarafından yapılan açıklamalar piyasalarda ters etki oluşturuyor ve fiyatın enteresan biçimde düştüğünü görüyoruz. Şimdilik alım haberinin ardından fiyat düşmedi. Microstrategy yeniden Bitcoin satın aldı. Peki ortalama ne kadar maliyetle alımı yaptı? Toplam maliyeti hangi seviyeye ulaştı? Bitcoin fiyatı o alım yaptıktan sonra tekrar düştü mü?

MicroStrategy Bitcoin Aldı

MicroStrategy, Bitcoin başına ortalama 28.016 dolar maliyetle yaklaşık 29,3 milyon dolarlık Bitcoin satın aldı. Bitcoin başına ortalama 29.803 dolar maliyetle toplam varlığı 4,17 milyar dolar değeriyle 140.000 BTC’dir. SEC ile paylaşılan 8K dosyasında konuyu açıklayan şirket bugüne kadar iflas pahasına Bitcoin varlıklarını elinde tutmaya devam etti. SEC’e sunulan evrakta şunlar yazıyor;

“24 Mart 2023 ile 4 Nisan 2023 tarihleri arasındaki dönemde MicroStrategy, iştirakleri ile birlikte, yaklaşık 29,3 milyon dolar nakit karşılığında, 1.045 BTC aldık. Masraflar dahil olmak üzere maliyet Bitcoin başına yaklaşık 28.016 dolardır. 4 Nisan 2023 tarihi itibariyle MicroStrategy, iştirakleri ile birlikte toplam yaklaşık 140.000 Bitcoin’in toplam satın alma fiyatı yaklaşık 4,17 milyar dolar ve ortalama satın alma fiyatı ücretler ve masraflar dahil olmak üzere Bitcoin başına yaklaşık 29.803 dolardır.”

Bu rakamlara göre Bitcoin fiyatının yeniden ATH seviyesine geldiği ortamda duruma ne çok sevinen Saylor olacak. Muhtemelen varlıklarını zirveden nakde çeviremeyecek ancak yine de gerçekleşmemiş devasa kazanç elde edecek.

MicroStrategy ve Bitcoin (BTC)

Dotcom balonuyla anılan Saylor bundan birkaç yıl önce azılı bir kripto para karşıtıydı. Ancak sonrasında nasıl olduysa bir kripto para maksimalistine döndü. MicroStrategy şirketinin geleceğini risk ederek devasa borçlar almak, hisseler satmak suretiyle Bitcoin varlığını artırdı. Ve bugün Bitcoin henüz 28.000 dolara çıkalı çok uzun bir süre olmamışken kimilerine göre yüksek görülebilecek bir rakamdan milyonlarca dolarlık Bitcoin satın alıyor.

Yakın gelecekte Bitcoin fiyatının 30.000 doları aşmasıyla birlikte Saylor fiyat maliyetinin üstüne çıktığı için kazanç elde etmeye başlayacak. Bu durum diğer kurumsalların risk iştahını artırır mı? Değer deposu olarak daha fazla şirketin Bitcoin’e sığınmasını sağlar mı? Bunları ancak zaman gösterecek. Fakat Saylor kendisine pahalıya patlayabilecek büyük bir deneye girişti. İnatla satın almaya da devam ediyor.

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