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Tecrübeli Analistten Ethereum (ETH) Uyarısı: 2021’deki Ralliden Farklı

Kripto para analisti Rekt, en büyük altcoin ETH'nin son rallisinin geçen yılki boğa koşusu ile aynı olmadığını söyleyerek Ethereum trader'larını ve yatırımcılarını uyardı.
08:42
1 Eylül 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Tecrübeli anonim kripto para analisti Rekt, en büyük altcoin ETH‘nin son rallisinin geçen yılki boğa koşusu ile aynı olmadığını söyleyerek Ethereum trader’larını ve yatırımcılarını uyardı.

Alçalan Tepe Oluşumu

Anonim kripto para analisti Rekt, 325 binden fazla Twitter takipçisine, Ethereum‘un bin 500 dolarda desteğin üzerinde kalmayı başarırken, ETH’nin bir sıçrama sonrasında düşüş trendine devam edeceğine inandığını söyledi:

Turuncu desteğin bu son başarılı yeniden testinden daha güçlü bir yükseliş yapacak olursa o zaman ETH yükselebilir ve 2021’in başında olduğu gibi makroda daha alçalan tepe oluşturabilir. Bu alçalan tepe yaklaşık bin 800 dolarda oluşacak.

Makroda oluşan alçalan tepe, genel trendin düşüş trendinde olduğunu ve sıçramanın muhtemelen kısa ömürlü olacağını gösteriyor olması bakımından oldukça önemli bir göstergedir.

Rekt, ayrıca ETH’nin 2021’in Mart ayında olduğu gibi bin 500 dolar ila bin 800 dolar arasında işlem görmesine rağmen Ethereum boğalarının menzil desteğindeki yıldızdan daha az tepkisinin trenddeki farkı gösterdiğini iddia etti:

2021’in başına kıyasla, tepki şimdi o kadar volatil değil. Güçlü bir alım taraflı tepki görmek için turuncu bölgeye fitil atılmalı.

“2 Bin 200 Dolara Yükselebilir”

Öte yandan bir diğer tecrübeli kripto para analisti Michaël van de Poppe, bir katalizörün ETH’yi bin 800 doların üzerine çıkarabileceğine ve önde gelen akıllı sözleşme platformunu çevreleyen hakim düşüş hissini değiştirebileceğine inandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Ethereum fork’u (çatalı) 6 Eylül’de gerçekleşiyor ve bu, The Merge güncellemesinin başarılı olma ihtimalini artırıyor; duygu değişiyor. Senaryo hala planlandığı gibi gidiyor. bin 350 doların altına düşmesini istemiyorum. Güçlü duruş devam edecek olursa hedef 2 bin 200 dolar.

The Merge güncellemesi, Ethereum ağının iş kanıtı (Proof of Work) konsensüs mekanizmasından merakla beklenen hisse kanıtı (Proof of Stake) mekanizmasına geçiş anlamına geliyor. Uzun zamandır beklenen güncellemenin 15 Eylül’de geleceği öngörülüyor.

En büyük altcoin ETH, yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 2,86 düşüşle bin 559 dolardan alınıp satılıyor. Ethereum’un toplam piyasa değeri ise 189.5 milyar dolarda. Kripto para piyasalarısının 976.9 milyar dolarda bulunan toplam piyasa değeri karşısında Ethereum’un piyasa hakimiyeti yüzde 19,4 seviyesinde.

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