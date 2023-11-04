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  •   Tarih Tekerrür Ederse! Son 1 Ayda Fiyatı Yüzde 80 Artan Altcoin İçin Çöküş Uyarısı Yapıldı!

Tarih Tekerrür Ederse! Son 1 Ayda Fiyatı Yüzde 80 Artan Altcoin İçin Çöküş Uyarısı Yapıldı!

Özet

  • Kripto analisti Rekt Capital, Solana'nın (SOL) kritik destek seviyesini geçememesi durumunda sert şekilde düşebileceği konusunda uyardı.
  • Analist, altcoin'in önceki fiyat modelini takip ederek 30 dolara kadar çekilebileceğini belirtti.
  • Ayrıca, Bitcoin'in blok ödülü yarılanması öncesinde 42 bin dolar civarındaki düşen direnç trend çizgisine doğru yükselebileceğini söyledi.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
21:01
4 Kasım 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Tecrübeli kripto para analisti Rekt Capital, en büyük altcoin Ethereum’un (ETH) rakibi olarak gösterilen Solana’nın (SOL) sert şekilde düşebileceği konusuna dikkat çekerek yatırımcıları uyardı. Analist ayrıca Bitcoin (BTC) için de beklentisin paylaştı.

“Tarih Tekerrür Ederse” Diyerek Solana İçin Uyardı

Anonim kripto para analisti Rekt Capital, kişisel X (eski adıyla Twitter) hesabından Solana‘nın kilit bir seviyeyi desteğe çevirememesi durumunda, aşağı yönde önceki bir fiyat modelini takip edebileceğini söyledi. Analist SOL için yaptığı uyarıda şunları kaydetti:

Eğer tarih tekerrür edecek olursa SOL hem 42,86 doların (kırmızı) üstünde geri çekilecek olursa 30 dolara (mor kutunun altında) varan aşağı yönlü bir hareket yapabilir. Tarih tekerrür edecek mi, bilmiyorum ama şahsen edebilir diyerek hazırlıklı olurdum.

Dahası analist popüler altcoin‘in fiyatının 42 dolar seviyesinin altında ne kadar uzun süre işlem görürse beklediği düşüşün gerçekleşme ihtimalinin o kadar artacağının altını çizerek “Solana şu anda yaklaşık 42,86 doların ötesinde bazı yukarı yönlü fitiller üreterek geri çekilme sinyalleri veriyor. Bu direncin altında kalmaya devam ederse SOL zaman içinde daha derin bir geri çekilme yapabilir.” dedi.

Rekt Capital’in paylaştığı grafiğine bakıldığında, Solana’nın 42 dolar civarındaki direncini aşamadıktan sonra sert şekilde çekilerek 2021’in başında yaptığı fiyat hareketini tekrar etmesini beklediği görülüyor. Dev altcoin bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 5,21 yükselişle 41,53 dolardan işlem görüyor.

Analiste Göre Bitcoin Blok Ödülü Yarılanması Öncesi 42 Bin Doları Hedefliyor

Bitcoin‘e de bakan Rekt Capital, en büyük kripto paranın yaklaşan blok ödülü yarılanmasından (halving) 42 bin dolar civarındaki düşen direnç trend çizgisine doğru yükselmesini beklediğini söyledi. Analiste göre BTC halving sonrası düşen trend çizisine (siyah) geri çekilerek burayı yeniden test edecek:

Bitcoin halving’den önce siyah trend çizgisi direncini kırabilir (turuncu daire). Muhtemelen halving’den sonra (siyah daire) muhtemelen destek olarak yeniden test edecektir.

Nisan 2024’te gerçekleşmesi beklenen bir sonraki halving ile Bitcoin madencilerin çıkardıkları blok başına aldıkları BTC cinsinden ödül miktarı yüzde 50 oranında düşürülecek.

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