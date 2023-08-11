Kripto para piyasalarındaki tüm aktörler geleceği inşa etmek için çabalamıyor. Önemli bölümü kolay yoldan zengin olmanın peşinde. Bunların da çoğu zengin olmak için her türlü dolandırıcılığı yapmaya hazır. ABD şimdilik kapsamlı kripto kurallarına sahip olmasa da dolandırıcılıkla ilgili yasalar kriptoyu da kapsıyor. Biraz önce yeni bir dava açıldığı duyuruldu.

Son Dakika Kripto Davası

Vadeli Emtia İşlemleri Ticaret Komisyonu bugün ABD Florida Orta Bölge Mahkemesinde kripto dolandırıcılarına yeni bir dava açtığını açıkladı. 2 Ağustos’ta ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Wendy Berger, sanıkların mal varlıklarını donduran, kayıtları muhafaza eden ve geçici bir kayyum atayan bir yasal kısıtlama emri imzaladı. CFTC’nin ihtiyati tedbir talebine ilişkin duruşmanın 23 Ağustos’ta yapılması planlanıyor.

CFTC devam eden davasında, dolandırılan yatırımcılara tazminat ödenmesini, haksız kazançların geri verilmesini, sivil para cezalarını, kalıcı trade ve kayıt yasaklarını ve Emtia Borsası Yasası’nın (CEA) daha fazla ihlal edilmesine karşı kalıcı bir ihtiyati tedbir kararı alınmasını istiyor.

İcra Direktörü Ian McGinley şunları söyledi;

“CFTC, kripto para ve değerli metal piyasalarında müşterileri dolandıran kişilerin kökünü kazımaya devam ediyor. Dolandırıcıların alım satım yaptıklarını iddia ettikleri ürünler ve kurbanları çekme yöntemleri (bu durumda sosyal medya aracılığıyla) değişmiş olsa da, ‘bir şey kulağa gerçek olamayacak kadar iyi geliyorsa, muhtemelen öyledir’ atasözü her zamanki gibi geçerliliğini korumaktadır.”

Kripto Dolandırıcılarına Dikkat

Şikâyete göre yaklaşık Ekim 2020’den günümüze kadar sanıklar, Fundsz’in kripto para birimleri ve değerli metallerin alım satımı için “özel bir algoritma” kullanarak haftada yüzde 3’ün üzerinde kazanç vadediyordu. Sanıklar ayrıca yedi yıl boyunca “zamanında ve doğru ödemeler” yaptıklarını iddia ediyor ve Fundsz’a bir kerelik 2.500 dolarlık bir katkının 48 ay içinde ek para yatırma olmadan 1 milyon dolara çıkmasının beklenebileceğini gösteren iddialarda bulunuyorlardı. Şikâyette ayrıca, davalıların Fundsz’i hayırsever bir amacı varmış gibi tanıttıkları, “Fundsz For Your Cause” sloganını kullandıkları ve Fundsz’e katkıda bulunmanın temiz su, insani yardım, sağlık, eğitim ve afet yardımı çabalarını destekleyeceğini yanlış bir şekilde ima ettikleri iddia ediliyor.

Sanıkların 14.000’den fazla katılımcıya sahip olduklarını iddia ettikleri bu sunum başarılı oldu. Ancak şikâyete göre Fundsz gerçekte müşteri fonlarıyla hiç işlem yapmıyor ve sanıklar müşterilere rapor etmek için haftalık hayali getiriler uydurduklarından dolayı müşterilerin kazançları da hayali.

CFTC, mağdurlara fonların geri ödenmesini gerektiren emirlerin her zaman kaybedilen paranın geri kazanılmasıyla sonuçlanmayabileceği, çünkü suçluların yeterli fon veya varlığa sahip olmayabileceği konusunda uyarıyor.