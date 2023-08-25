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  •   Son Dakika: WSJ Haberinin Ardından Binance Gerekli Adımı Attı!

Son Dakika: WSJ Haberinin Ardından Binance Gerekli Adımı Attı!

Özet

  • WSJ 22 Ağustos tarihinde yaptırımların delinmesine yardımcı olduğu için Binance borsasının başının belaya girebileceğini ima etti.
  • Rus vatandaşları devam eden savaşın ortasında paralarını hareket ettirebilmek için kriptoyu kullanmaya başladı.
  • Binance, yaptırım uygulanan Rus bankalarına P2P hizmeti vermeyi durdurdu.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
19:34
25 Ağustos 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Kripto para borsaları arasında hacim bakımından en güçlü borsa Binance ve birçok düzenleyiciyle sorunlar yaşıyor. Hızlı büyümesini her pazara kolayca girmesine borçlu olan Binance 2020 yılından bu yana bunun sancısını çekiyor. Düzenleyiciler geçmiş hataları unutmadan önce bunları cezalandırmak istiyor.

İçerik Rehberi

Binance Son Dakika

22 Ağustos tarihinde duyurduğumuz WSJ raporu bize Binance borsasının Rusya yaptırımlarını deldiğini söylüyordu. ABD’li kurumlarla hali hazırda sorunlar yaşayan Binance şimdi bir de buradan mı vurulacak derken borsa harekete geçti. Hali hazırda Hamas dahil birçok konuda spotları üzerine çeken Binance SEC ve CFTC tarafından dava edildi. Üstelik bu davalar sadece kayıtsız menkul kıymet veya vadeli ürünleriyle ilgili değildi. AML ve KYC politikalarından tutun müşteri varlıklarının şirket kasasıyla karıştırılması “iddialarına” kadar birçok şey şikayet dilekçelerine girdi.

Binance borsası bir de ABD Adalet Bakanlığıyla uğraşmamak için şimdi yaptırım listesine alınan Rus bankalarıyla P2P ilişkisini kesiyor. Binance, yaptırım uygulanan Rus bankalarına P2P hizmeti vermeyi durdurdu.

Binance sözcüsü, borsanın yerel ve küresel düzenleyici standartlara uyumu sağlamak için düzenli olarak güncelleme yaptığını ve eksikliklere işaret edildiğinde, bunları mümkün olan en kısa sürede çözmeye ve düzeltmeye çalışacaklarını belirtti.

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