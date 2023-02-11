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Bugünün erken saatlerinden bu yana kripto endüstrisi ABD’nin menkul kıymet düzenleyicisinin niyetini anlamaya çalışıyor. Düzenleyici noktada ciddi bir belirsizlik var ve bu belirsizlik nedeniyle kriptoda daha fazla ilerlemek isteyen devasa şirketler geri adım atmak zorunda kalıyor. Bunun ilk örneğin 377 milyon kullanıcıya sahip PayPal oldu. İlerleyen günlerde diğer devlerden de benzer adımlar görebiliriz.

SEC’in Kripto Para Baskısı

SEC bugüne kadar kripto şirketlerini kendine kaydolmaya davet etmek dışında elle tutulur hiçbir şey yapmadan endüstrideki büyük oyuncuları davayla tehdit ediyor. Ayrıca milyonlarca dolarlık cezalar kesip onları zor durumda bırakmaya çalışıyor. Peki ortada düzenleyici bir çerçeve yokken, yasalar oluşmamışken bunu nasıl yapabiliyor? Aynı şey tüm kripto endüstrisi tarafından soruluyor. Gensler bu konuda her zamanda söylediği cümleyi tekrar ediyor.

“Yasalarımız kripto paraları da kapsıyor ve herkes Apple’ın uyduğu yasalara uymak zorunda. Kripto endüstrisi bizden pozitif ayrımcılık beklemesin”.

Peki mevcut yasalara göre kripto şirketlerinin izlemesi gereken yolu açıklayan bir kılavuz yayınlandı mı? Elbette hayır. Gensler blockchain konusunda oldukça donanımlı bir isim ve stake hizmetlerinin PoS konsensüs mekanizmasına sahip blockchainlerin yaşaması için ne kadar önemli olduğunu biliyor. Buna rağmen tüm stake hizmetlerini havadan token basıp dağıtan projelerle aynı sınıfa koyarak onların menkul kıymet olduğunu iddia ediyor. Henüz dillendirilmese de SEC’in son attığı adım Ethereum dahil stake edilebilen tüm kripto paraların menkul kıymet sınıfında olduğunu ima ediyor. CFTC kripto endüstrisinin büyük bölümünde söz sahibi olmak isterken SEC’in alel acele böylesine iddialı adımlar atması aralarındaki rekabetin bir sonucu da olabilir.

PayPal Kriptoda Geri Adım Attı

PayPal düzenleyicilerin kripto para birimleri üzerindeki incelemelerini arttırması ve projedeki kilit bir ortağın New York Eyaleti Finansal Hizmetler Bakanlığı tarafından bir soruşturmayla karşı karşıya kalması nedeniyle stablecoin üzerindeki çalışmalarını durduruyor. Konu hakkında bilgi sahibi bir kişiye göre PayPal, ABD doları tarafından bire bir desteklenecek olan stablecoin‘i önümüzdeki haftalarda piyasaya sürmeyi umuyordu, ancak bu tür dijital varlıklar için değişen düzenleyici ortamı anlamaya çalıştığı için bu çalışmayı erteleyecek.

PayPal bu konuda Paxos ile çalışıyordu ve dün duyurduğumuz son dakika haberinde bu şirketin de soruşturulduğu bilgisin paylaşmıştık. ABD, makro ekonomideki iyileşmeyle toparlanma eğilimi gösteren kripto piyasalarının hukuk eliyle dizginliyor. Bitcoin uzun bir aranın ardında yeniden 21.520 dolara kadar düştü ve yazı hazırlandığı sırada bu bölgeye yakındı.