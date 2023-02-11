Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Son Dakika! PayPal Kriptoda Geri Adım Attı! Çalışma Durduruluyor!

Son Dakika! PayPal Kriptoda Geri Adım Attı! Çalışma Durduruluyor!

Kripto para endüstrisi SEC'i anlamakta zorluk çekiyor. Dev şirketler geri adım atmaya başladı.
00:04
11 Şubat 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bugünün erken saatlerinden bu yana kripto endüstrisi ABD’nin menkul kıymet düzenleyicisinin niyetini anlamaya çalışıyor. Düzenleyici noktada ciddi bir belirsizlik var ve bu belirsizlik nedeniyle kriptoda daha fazla ilerlemek isteyen devasa şirketler geri adım atmak zorunda kalıyor. Bunun ilk örneğin 377 milyon kullanıcıya sahip PayPal oldu. İlerleyen günlerde diğer devlerden de benzer adımlar görebiliriz.

SEC’in Kripto Para Baskısı

SEC bugüne kadar kripto şirketlerini kendine kaydolmaya davet etmek dışında elle tutulur hiçbir şey yapmadan endüstrideki büyük oyuncuları davayla tehdit ediyor. Ayrıca milyonlarca dolarlık cezalar kesip onları zor durumda bırakmaya çalışıyor. Peki ortada düzenleyici bir çerçeve yokken, yasalar oluşmamışken bunu nasıl yapabiliyor? Aynı şey tüm kripto endüstrisi tarafından soruluyor. Gensler bu konuda her zamanda söylediği cümleyi tekrar ediyor.

“Yasalarımız kripto paraları da kapsıyor ve herkes Apple’ın uyduğu yasalara uymak zorunda. Kripto endüstrisi bizden pozitif ayrımcılık beklemesin”.

Peki mevcut yasalara göre kripto şirketlerinin izlemesi gereken yolu açıklayan bir kılavuz yayınlandı mı? Elbette hayır. Gensler blockchain konusunda oldukça donanımlı bir isim ve stake hizmetlerinin PoS konsensüs mekanizmasına sahip blockchainlerin yaşaması için ne kadar önemli olduğunu biliyor. Buna rağmen tüm stake hizmetlerini havadan token basıp dağıtan projelerle aynı sınıfa koyarak onların menkul kıymet olduğunu iddia ediyor. Henüz dillendirilmese de SEC’in son attığı adım Ethereum dahil stake edilebilen tüm kripto paraların menkul kıymet sınıfında olduğunu ima ediyor. CFTC kripto endüstrisinin büyük bölümünde söz sahibi olmak isterken SEC’in alel acele böylesine iddialı adımlar atması aralarındaki rekabetin bir sonucu da olabilir.

PayPal Kriptoda Geri Adım Attı

PayPal düzenleyicilerin kripto para birimleri üzerindeki incelemelerini arttırması ve projedeki kilit bir ortağın New York Eyaleti Finansal Hizmetler Bakanlığı tarafından bir soruşturmayla karşı karşıya kalması nedeniyle stablecoin üzerindeki çalışmalarını durduruyor. Konu hakkında bilgi sahibi bir kişiye göre PayPal, ABD doları tarafından bire bir desteklenecek olan stablecoin‘i önümüzdeki haftalarda piyasaya sürmeyi umuyordu, ancak bu tür dijital varlıklar için değişen düzenleyici ortamı anlamaya çalıştığı için bu çalışmayı erteleyecek.

PayPal bu konuda Paxos ile çalışıyordu ve dün duyurduğumuz son dakika haberinde bu şirketin de soruşturulduğu bilgisin paylaşmıştık. ABD, makro ekonomideki iyileşmeyle toparlanma eğilimi gösteren kripto piyasalarının hukuk eliyle dizginliyor. Bitcoin uzun bir aranın ardında yeniden 21.520 dolara kadar düştü ve yazı hazırlandığı sırada bu bölgeye yakındı.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
İlgili Yazılar
7 Büyükler Konuştu! Kripto Para Endüstrisi Ayağa Kalktı!
7 Büyükler Konuştu! Kripto Para Endüstrisi Ayağa Kalktı!
Kripto Dünyası Heyecanla Bunu Bekliyor! deVere Group CEO’su Konuştu!
Kripto Dünyası Heyecanla Bunu Bekliyor! deVere Group CEO’su Konuştu!
Fed Kripto Paraları Hedef Alıyor! Açıklamalar Devam Ediyor! En Kapsamlı Konuşma Geldi!
Fed Kripto Paraları Hedef Alıyor! Açıklamalar Devam Ediyor! En Kapsamlı Konuşma Geldi!
Sırada Bu Var! FTM, APT, LUNA, DYDX ve Ethereum PoW (ETHW) Yorum!
Sırada Bu Var! FTM, APT, LUNA, DYDX ve Ethereum PoW (ETHW) Yorum!
Rapor Açıklandı: 90 Milyar Dolarlık Şirketin Kripto Para Çantası!
Rapor Açıklandı: 90 Milyar Dolarlık Şirketin Kripto Para Çantası!
3 Büyük Kripto Uzmanından Güncel Yorum! Altcoinler Yükselecek Mi?
3 Büyük Kripto Uzmanından Güncel Yorum! Altcoinler Yükselecek Mi?
Bitcoin Dibi Buldu Mu? Dünyaca Ünlü 2 Fon Yöneticisinden Kripto Açıklaması!
Bitcoin Dibi Buldu Mu? Dünyaca Ünlü 2 Fon Yöneticisinden Kripto Açıklaması!
Boğa Kriptolarında Son Durum! AGIX, GRT, RPL, LDO ve FXS Coin Yorum!
Boğa Kriptolarında Son Durum! AGIX, GRT, RPL, LDO ve FXS Coin Yorum!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Teknik Analiz Fırsat Diyor! Bu Altcoin Düştü Ama Yüzde 40 Artabilir!
Sırada Bu Var! FTM, APT, LUNA, DYDX ve Ethereum PoW (ETHW) Yorum!
En Kötüsü 2x Yaptı! Bu 3 AI Altcoin’inde Meraklı Bekleyiş! Yeni Rekorlar Yolda!
Vakit Azalıyor! BTC, ETH, BNB, XRP ve ADA Güncel Yorum!
Olacaklara Hazır Mısınız? İşte SPX, DXY, BTC, ETH, BNB, XRP ve DOGE Yorumları!
Güncel NFT Haberleri
Ethereum NFT Piyasa Değeri Geçen Yıl Yüzde 59’dan Fazla Düştü
ChatGPT ENS Alan Adı 10.000 Doların Üzerinde Satıldı
Ünlü Milyarder Yatırımcı O Token’ları Savundu: Gereksiz Eleştiri Var
Murat Pak Deprem Bağışı NFT Koleksiyonunu Duyurdu! NFT ile Bağış Yapabilirsiniz!
Fırsat Bu Fırsat! Her Ay 70 Milyonun Kullandığı Platformdan NFT Hamlesi!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Sessiz Kalanlar: Defiprime! Türk Kripto Topluluğu Asla Unutmayacak!
Son Dakika! Büyük Haber Aylar Sonra Geldi! İlk 50’deki Altcoin Uçabilir!
Kemerlerinizi Bağlayın! DeFi Altcoin’lerinden Heyecanlandıran Flash Mob Hamlesi!
dYdX Herkesi Şok Eden Verileri Açıkladı! DeFi Altcoin Uçuyor!
Kripto Projesinden Önemli Duyuru! DeFi Babası İşe Koyuldu! Altcoin Uçabilir!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023