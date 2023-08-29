Kripto para yatırımcıları heyecanla Grayscale davasının sonucunu bekliyordu. Karar nihayet kısa süre önce açıklandı. Bitcoin fiyatı haberin ardından yaklaşık bin dolar arttı. Peki şu aşamada bu kadar ne anlama geliyor. Kripto paraların yükselişi sürecek mi?

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Bitcoin Neden Yükseliyor?

Biraz önce Grayscale davasının sonucu açıklandı ve şirket SEC’e karşı davayı kazandı. Bu durum yakında Spot Bitcoin ETF onaylarının gelebileceği anlamına geliyor. Grayscale, SEC’i ETF onaylarından kaçınması nedeniyle dava etmişti. GBTC’nin Spot Bitcoin ETF’e dönüşmesi için düzenleyici kuruma açılan davada kararın çıkması kripto para yatırımcılarını heyecanlandırdı.

Bitcoin fiyatı kararın ardından 27.000 dolar sınırına dayandı. İlerleyen saatlerde Bitcoin fiyatındaki yükseliş devam edebilir. Daha da önemlisi Cuma günü ilk ETF kararları açıklanacak. Davanın sonucunun açıklanmasının ardından yatırımcılar onay ihtimaline karşı daha fazla alım için cesaretlenebilir. Tüm göstergeler aşırı satış sinyalleri verirken gelen bu haber eğer piyasaya yeterli likiditeyi çekebilirse ayı piyasasının resmen sona erdiği anlatısı yatırımcılar arasında güçlenecektir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.