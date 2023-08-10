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  •   Son Dakika: Kripto Para Borsası SEC ile Anlaşmaya Vardı! Bittrex Cezayı Ödeyecek!

Son Dakika: Kripto Para Borsası SEC ile Anlaşmaya Vardı! Bittrex Cezayı Ödeyecek!

Özet

  • - Bu yılın ikinci çeyreğinde SEC, Bittrex borsasına çeşitli suçlamalarla dava açmıştı.
  • - ABD bölgesinde müşterilere izinsiz şekilde hizmet veren Bittrex borsası 24 milyon dolarlık ceza ödeyecek.
  • - Bugüne kadar birçok kripto şirketi milyon dolarlık cezalar ödeyerek SEC'in elinden kurtuldu.
  • - Piyasaya etkisi: Nötr
23:42
10 Ağustos 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

ABD’li düzenleyici kurum SEC sadece Binance ve Coinbase borsalarının başına bela olmuyor. Gensler ve ekibi bu yıl Bittrex borsasını da çeşitli suçlamalarla dava etmişti. ABD yargı bölgesinde faaliyet gösteren borsaları hedef alan SEC şimdi ceza ödemesini kabul eden borsayı rahat bırakacakmış gibi görünüyor.

Kripto’da Son Dakika Gelişmesi

Birkaç dakika önce Reuters tarafından mahkeme belgelerine dayandırılarak paylaşılan haberde Bittrex borsasının SEC’ten kurtulmak için para cezası ödemeyi kabul ettiği yazıyordu. Borsa, SEC’in iddialarını çözmek için 24 milyon dolarlık ödeme yapacak. Bugüne kadar birçok kripto para borsası ve altcoin SEC’e uzlaşmada çıkan ceza miktarlarını ödemek zorunda kaldı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) bu yıl borsanın ABD’deki faaliyetlerini aktif olarak sonlandırmasına rağmen Bittrex’e menkul kıymetler yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle dava açtı. SEC, Bittrex ve eski CEO’su Bill Shihara’nın uygun kaydolmadan bir menkul kıymetler borsası, komisyoncu ve takas kurumu işlettiğini iddia ediyordu. SEC, Bittrex ve Shihara’nın bilerek coin ihraç edenlerden tekliflerinden bu coinlerin menkul kıymet olduğunu düşündürebilecek ifadeleri silmelerini istedikleri de iddialar arasındaydı.

Bittrex daha önce düzenleyici belirsizlik nedeniyle ABD operasyonlarını sonlandırdığını duyurmuştu. SEC’in İcra Direktörü Gurbir S. Grewal geçtiğimiz yılın sonunda kripto para şirketlerinin kendilerine başvurmadıkları için 2023 yılında pişman olacaklarını söylemişti. Ardından peş peşe davalar açıldı ve Bittrex davası açıldığında Grewal şunları söyledi;

“Bittrex defalarca yatırımcının korunması yerine kârı seçti”.

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