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  •   Son Dakika: Kripto Devlerine Dava, 2022 Çöküşünün Hesabı Soruluyor

Son Dakika: Kripto Devlerine Dava, 2022 Çöküşünün Hesabı Soruluyor

Özet

  • New York Başsavcısı Genesis, DCG, Michael Moro ve Silbert aleyhine dava açtı.
  • Başsavcı Gemini, Genesis ve DCG'nin New York'taki finansal yatırım sektöründen men edilmesini, yatırımcılara tazminat ödenmesini ve elde edilen kârın iade edilmesini istiyor.
  • Genesis ve Gemini kötü sonu tahmin edebiliyordu.
  • Piyasaya etkisi: Negatif
14:22
19 Ekim 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Geçtiğimiz yıl yaşanan zincirleme kripto kredi iflaslarının ardından birçok dava açıldı. FTX süreci halen devam ediyor. Bir de halen çözülememiş olan Genesis iflas süreci var. 2021 boğasını borçlu olduğumuz kripto kredi furyası geçtiğimiz yıl çöktüğünde en büyük yarayı DCG ve alt şirketleri aldı. Bunların başında da Genesis geliyordu.

İçerik Rehberi

Yeni Kripto Para Davası

New York Eyalet Başsavcısı Letitia James tarafından bugün açılan dava çok ses getirecek. Gemini’nin Genesis ile yürüttüğü bir iş birliği hakkında yatırımcılara yalan söylediği ortaya çıkmıştı. Kripto borsası Gemini, Earn programının son derece risksiz ve kendi hizmeti olduğunu iddia ediyordu. Ancak Genesis ile çalıştıkları ve Genesis’in SBF gibi dolandırıcı olduğu anlaşılan isimlere yüksek riskli krediler verdiği ortaya çıktı.

Gemini defalarca yatırımcılara “Gemini Earn” programının düşük riskli olduğunu garanti etti, ancak dava Gemini’nin Genesis’in kredilerinin düşük teminatlı olduğunu bildiğini iddia ediyor. Yeni Gemini ve Genesis yetkilileri kötü sonu tahmin edebiliyordu.

James, davanın Genesis’i, eski CEO’su Soichiro Moro’yu, ana şirketi DCG’yi ve DCG’nin CEO’su Barry Silbert’i suçluyor. Buna göre Genesis’in 1,1 milyar dolardan fazla zararı gizlendi ve böylece binlerce yatırımcı parasını kaybetti.

Başsavcı Gemini, Genesis ve DCG’nin New York’taki finansal yatırım sektöründen men edilmesini, yatırımcılara tazminat ödenmesini ve elde edilen kârın iade edilmesini istiyor.

James şunları söyledi;

“Çalışkan New Yorklular ve ülkenin dört bir yanındaki yatırımcılar, Gemini Earn’e yatırım yapmaları halinde paralarının güvende olacağı ve büyüyeceği gibi bariz yalanlarla beslendikleri için bir milyar dolardan fazla para kaybetti. Bunun yerine Gemini, Genesis ile yatırım yapmanın risklerini gizledi ve Genesis de kayıpları konusunda halka yalan söyledi. Bu dolandırıcılık, kötü aktörlerin yetersiz düzenlenmiş kripto para birimi endüstrisinde zarara yol açmasının bir başka örneğidir.”

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