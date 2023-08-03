Kripto para yatırımcıları için 2016 yılındaki Bitfinex hack’i büyük bir kaosun fitilinin ateşlemişti. Bugüne kadar saldırganın kim olduğu bilinmiyordu. Yazı hazırlandığı sırada devam eden duruşmada saldırgan 2016 yılındaki hack’in sorumluluğunu kabul etti.

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Bitfinex Saldırganı Kim?

New York’ta ikamet eden Ilya Lichtenstein bugün Washington’daki ABD Bölge Mahkemesi’nde görülen duruşmada kara para aklama komplosu suçlamalarını kabul ederken, 2016 yılında kripto borsası Bitfinex‘te milyonlarca dolarlık bir istismar gerçekleştiren hacker’ın kendisi olduğunu da itiraf etti. Şimdiye kadar, bilgisayar korsanının kimliği gizemini koruyordu.

Birkaç dakika önce CNBC, Lichtenstein’ın hacker olduğunu kabul ettiğini bildirdi. ABD’li yetkililere göre 35 yaşındaki Lichtenstein, eşi Heather “Razzlekhan” Morgan ile birlikte 2016 yılında borsanın hacklendiği tarihte yaklaşık 71 milyon dolar değerinde 119.754 Bitcoin aklamak için plan yaptı.

Kripto tarihinin en önemli olaylarından biri olan Bitfinex hack’i aradan geçen yıllara rağmen bugün suçluların adaletten yakasını kurtaramayacağının ispatı niteliğinde. ABD’li yetkililer her fırsatta kripto para hackerlarına adaletin geç de olsa kendilerini bulacağını söylüyor.