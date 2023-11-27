Son Dakika: Eski Binance CEO’su CZ’nin Morali Çok Bozulacak

Kripto para piyasalarını sarsan anlaşma sırasında herkesi şaşırtan detaylardan biri CZ’nin ABD’de de olmasıydı. Eski Binance CEO’su mahkeme için Birleşik Arap Emirliği’nden ABD’ye gitmiş ve saatler sonra 2 Bakan (ve diğer yetkililer) anlaşmanın detaylarını açıklamıştı. Şimdiyse yeni bir karar daha çıktı.

Binance Davası Son Durum

23 Kasım tarihinde ABD’li Savcılar CZ’nin dava bitmeden ülkeden ayrılmamasını talep etmişti. Adalet Bakanlığı en erken Pazartesi günü ülkeden ayrılabileceğini söyledi. CZ ise mahkemede “gitmek için geldim, iyi niyet gösterdim ve temiz sayfa açmak istiyorum” minvalinde şeyler söyleyip izin istedi. Reuters raporuna göre Yargıç kararını verdi ve CZ asıl ikametinden uzun bir süre daha ayrı kalacak.

Eski Binance CEO’su için can sıkıcı olan bu durum Savcıların kaçma şüphesiyle kurduğu baskının sonucuydu. Eğer 24 Şubat tarihine kadar CZ ülkesine dönmezse bu durum onun için (mahkemedeki açıklamalarına göre) can sıkıcı olacak. Eski SEC yöneticisi John Stark ise suçlamaların son derece ağır olduğunu uzlaşıya rağmen CZ’nin ceza alabileceğini iddia ediyor.

24 Şubat tarihinde görülecek duruşmaya kadar eski Binance CEO’su daha önce bildirdiği Seattle’daki adresinde kalacak.