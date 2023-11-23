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BINANCE

Son Dakika: Eski Binance CEO’su CZ İçin Harekete Geçtiler

Özet

    Eski Binance CEO’su Salı günü görülen duruşmaya rağmen ABD’de kalıyor.
    Asıl ikameti BAE’de ancak savcılar 24 Şubat tarihinde görülecek duruşmaya kadar onun ABD’de kalmasını istiyor.
    Adalet Bakanlığı en azından Pazartesi akşamına kadar CZ’nin ABD’de de kalacağını söylemişti.
    Piyasaya etkisi: Nötr

Fatih Uçar
Fatih Uçar

Gündeme bomba gibi düşen ABD-Binance anlaşmasının ardından süreç henüz sona ermiş değil ve yeni gelişmeler var. Görünen o ki kripto para yatırımcılarının gündemini bu olay daha fazla meşgul edecek. Son rapora göre CZ duruşma için gittiği ABD’de de daha fazla kalmak zorunda kalabilir.

Binance Davası Son Dakika

Mahkeme dosyasına göre ABD’li Savcılar eski Binance CEO’su Changpeng Zhao’nun 24 Şubat 2023’te görülecek ceza duruşmasından önce BAE’ye gitmesini engellemek istiyor. ABD Adalet Bakanlığı Çarşamba günü yargıçtan Zhao’nun ABD’de kalmasını talep etmesini ve cezasını çekmeden önce Birleşik Arap Emirlikleri’ne dönmesini engellemesini istedi. Salı günü görülen duruşmada CZ yasaları ihlal ettiğini kabul etmişti.

Bu duruşmada CZ artık temiz bir sayfa açmak için ABD’ye geldiğini bunun bir iyi niyet göstergesi olduğunu yeniden BAE’ye dönmek istediğini söylemişti. Adalet Bakanlığı sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre CZ en azından Pazartesi gününe kadar Seattle bölgesinde kalacak ve herhangi bir engelleme olmazsa asıl ikametinin olduğu BAE’ye dönebilecek.

Eğer 24 Şubat tarihine kadar CZ ülkesine dönmezse bu durum onun için (mahkemedeki açıklamalarına göre) can sıkıcı olacak. John Stark gibi bazı uzmanlarsa itiraf ettiği suçlar nedeniyle hapis cezası alabileceğini iddia etse de DPA anlaşmasının bunu engellemesi bekleniyor.

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Fatih Uçar
By Fatih Uçar
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Yıllar önce yeni teknolojilere merakım beni kripto paraların içine sürükledi. 2017 yılından bu yana hem yazar hem de yatırımcı olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, yazılım gibi alanlardaki merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
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