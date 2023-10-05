  Son Dakika: Elon Musk’a Twitter Davası, SEC Muzip Milyarderi Çağırıyor

Dünyanın en zengin ismi olan (zaman zaman sıralama değişse de genelde) Elon Musk’ın başı yine belada. Muzip milyarder geçmişte birçok kez farklı konulardan düzenleyici kurumların hedef tahtasına oturtuldu. Bu yüzden Musk için son dava pek endişe verici değil.

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Elon Musk’a SEC Davası

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu San Francisco’daki federal mahkemede Musk’a dava açarak 2022 yılındaki Twitter hisse alımlarını ele aldı. Kurumun yürüttüğü soruşturma bir süredir devam ediyor. Son dava ise Musk’ın ifade vermesini zorunlu kılmak için atılan bir adımdı. Yani SEC, Elon Musk’ı çağırıyor.

Bugün yapılan başvuruya göre SEC soruşturması Musk’ın cambazlığını hedef alıyor. Hatırlarsanız Musk bir anlaşma yapmış sonrasında caymıştı. Bu süre zarfında Twitter hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle hisse fiyatlarının sürekli olarak dalgalandığını gördük.

Sosyal medya şirketiyle ilgili yaptığı açıklamalar ve düzenleyici dosyalarla bağlantılı olarak menkul kıymetler yasalarını ihlal edip etmediğinin ele alındığı soruşturma bu aşamada Elon Musk’ı ifade vermeye zorlayacak. Daha önce kendi şirketinin hisse fiyatlarıyla ilgili de benzer spekülatif hareketleri tetikleyen Musk başka bir soruşturmadan da geçmişti.

Dogecoin (DOGE) fiyatı haberi pek umursamış görünmüyor. Nitekim Elon Musk’da aylardır Dogecoin topluluğunu pek umursamıyor.