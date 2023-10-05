f Son Dakika: Elon Musk’a Twitter Davası, SEC Muzip Milyarderi Çağırıyor › COINTURK
  • CoinTürk
  •   Son Dakika: Elon Musk’a Twitter Davası, SEC Muzip Milyarderi Çağırıyor

Son Dakika: Elon Musk’a Twitter Davası, SEC Muzip Milyarderi Çağırıyor

Özet

  • SEC, Elon Musk'a 2022 Twitter hisse alımlarıyla ilgili soruşturmada ifade vermesi için dava açtı.
  • Musk, Twitter hisse alımlarıyla geçtiğimiz yıl şirketin hisse fiyatını dalgalandırmıştı.
  • Dogecoin son gelişmeyi umursamadı.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
23:09
5 Ekim 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Dünyanın en zengin ismi olan (zaman zaman sıralama değişse de genelde) Elon Musk’ın başı yine belada. Muzip milyarder geçmişte birçok kez farklı konulardan düzenleyici kurumların hedef tahtasına oturtuldu. Bu yüzden Musk için son dava pek endişe verici değil.

İçerik Rehberi

Elon Musk’a SEC Davası

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu San Francisco’daki federal mahkemede Musk’a dava açarak 2022 yılındaki Twitter hisse alımlarını ele aldı. Kurumun yürüttüğü soruşturma bir süredir devam ediyor. Son dava ise Musk’ın ifade vermesini zorunlu kılmak için atılan bir adımdı. Yani SEC, Elon Musk’ı çağırıyor.

Bugün yapılan başvuruya göre SEC soruşturması Musk’ın cambazlığını hedef alıyor. Hatırlarsanız Musk bir anlaşma yapmış sonrasında caymıştı. Bu süre zarfında Twitter hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle hisse fiyatlarının sürekli olarak dalgalandığını gördük.

Sosyal medya şirketiyle ilgili yaptığı açıklamalar ve düzenleyici dosyalarla bağlantılı olarak menkul kıymetler yasalarını ihlal edip etmediğinin ele alındığı soruşturma bu aşamada Elon Musk’ı ifade vermeye zorlayacak. Daha önce kendi şirketinin hisse fiyatlarıyla ilgili de benzer spekülatif hareketleri tetikleyen Musk başka bir soruşturmadan da geçmişti.

Dogecoin (DOGE) fiyatı haberi pek umursamış görünmüyor. Nitekim Elon Musk’da aylardır Dogecoin topluluğunu pek umursamıyor.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
USD Coin (USDC) Nedir?
USD Coin (USDC) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
BlackRock Nedir?
BlackRock Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
İlgili Yazılar
Parlamento Üyesinden Kritik Açıklamalar: Birleşik Krallık, Dijital Varlık Regülasyonlarında Nasıl Bir Yol İzleyecek?
Parlamento Üyesinden Kritik Açıklamalar: Birleşik Krallık, Dijital Varlık Regülasyonlarında Nasıl Bir Yol İzleyecek?
2 Bin 718 Bitcoin’lik Rüşvet Skandalında Önemli Gelişme! Mahkeme Tutuklama Kararı Çıkardı!
2 Bin 718 Bitcoin’lik Rüşvet Skandalında Önemli Gelişme! Mahkeme Tutuklama Kararı Çıkardı!
ABD CFTC Başkanı Bu Altcoinler İçin Saatler Önce Uyardı
ABD CFTC Başkanı Bu Altcoinler İçin Saatler Önce Uyardı
Eski SEC Personelinden Kripto Para Davasıyla İlgili Yorumlar
Eski SEC Personelinden Kripto Para Davasıyla İlgili Yorumlar
IMF, Kripto Para Piyasası İçin Güvenlik ve Yasal Öneri Raporu Yayınladı
IMF, Kripto Para Piyasası İçin Güvenlik ve Yasal Öneri Raporu Yayınladı
Blockchain Araştırma Şirketinden Dikkat Çeken Rapor: Çin Hükümeti, Dijital Varlık Politikalarında Değişikliğe mi Gidiyor?
Blockchain Araştırma Şirketinden Dikkat Çeken Rapor: Çin Hükümeti, Dijital Varlık Politikalarında Değişikliğe mi Gidiyor?
FTX Dava Süreci: Adalet Bakanlığı’nın Sürpriz Kararı SBF İçin Şok Etkisi Yarattı
FTX Dava Süreci: Adalet Bakanlığı’nın Sürpriz Kararı SBF İçin Şok Etkisi Yarattı
En İyi İkinci Kripto Para Borsasıydı! Şimdi SEC Onun Denetçisine Bile Dava Açtı
En İyi İkinci Kripto Para Borsasıydı! Şimdi SEC Onun Denetçisine Bile Dava Açtı
OKUYUCU YORUMLARI

PARTNERLERİMİZ
Blockchain Bilişim A.Ş. >> COINTURK 2014-2023