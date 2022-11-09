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Kripto para endüstrisinin kralı CZ piyasadaki büyük çöküşün ardından önemli açıklamalarda bulundu. Son paylaşımını ise birkaç dakika önce yaptı. Binance CEO’su bugün akşam saatlerinde kripto para borsalarının rezerv doğrulaması zorunluluğuna dikkat çekti ve bunu ilk olarak kendilerinin yapacağını söyledi. Ardından birkaç dakika önce ise iki önemli uyarı yayınladı.

Binance BNB Açıklaması

CZ, Twitter hesabı üzerinden son yaşanan olaylardan ders çıkartılması için iki önemli uyarı yayınladı.

Oluşturduğunuz bir tokeni asla teminat olarak kullanmayın.

Bir kripto işi yürütüyorsanız borç almayın. Büyük bir rezerviniz olsun.

“Biz Binance olarak BNB’yi asla teminat olarak kullanmadık. Binance Coin (BNB) ile borç almadık”.

Binance’in BNB tokenini hiçbir zaman teminat olarak kullanmadığını ve hiçbir zaman borç almadığını söyledi. Aslında bu kısım kripto para yatırımcılarını rahatlatan önemli bir açıklamaydı. Binance borsasının da likidite krizi kervanına katılması piyasanın mevcut seviyesinden %70’leri aşan kayıplar yaşamasına neden olabilirdi.

Binance Haberleri

Kripto meraklıları tarafından “fonların güvende olduğunu” belirtmek için kullanılan bir terime atıfta bulunarak “SAFU” kelimesini paylaşan CZ, güçlü pozisyonlara vurgu yapmayı ihmal etmedi. Kripto para piyasalarındaki hacmin %50’den daha fazlası Binance borsasından geldiği için burası gelir anlamında da oldukça iyi bir konumda. Üstelik CZ 2017 yılında başlayan agresif büyümesinin karşılığını geçtiğimiz yıl fazlasıyla aldı. Bugünlerde ise devletlerin düzenleyicilerle iş birliği çağrısına uyarak tüm yerel pazarlardaki konumunu güçlendirmeye çalışıyor.

CZ bugün aynı zamanda müşteri varlıklarının kullanılamaması için “rezerv doğrulaması” önerisinde de bulundu. Bunu yakın zamanda hayata geçirecekleri bilgisini de verdi. 3AC, Celsius, Voyager, LUNA ve daha niceleri 2022 yılının kripto para kışından sağ çıkamadı. Bundan sonraki ayı piyasalarında hayatta kalmak isteyen şirketlerin CZ tarafından paylaşılan önerileri dikkate alması ve müşteri varlıklarıyla yatırım yapmayı düşünmemesi gerekecek. Volatilite bu yatırımcıların ciddi kayıplarla sonuçlanmasına neden olabiliyor. Ve milyarlarca dolarlık kayıp bu dev şirketlerin cebinden değil onlara güvenen yatırımcılardan çıkıyor.