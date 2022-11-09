Reklam
Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Son Dakika: CZ’den Binance Coin (BNB) Açıklaması!

Binance CEO'su iki önemli uyarıda bulundu. Kripto para şirketlerini, özellikle borsaları bunlara dikkat etmeye çağırdı.
01:30
9 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para endüstrisinin kralı CZ piyasadaki büyük çöküşün ardından önemli açıklamalarda bulundu. Son paylaşımını ise birkaç dakika önce yaptı. Binance CEO’su bugün akşam saatlerinde kripto para borsalarının rezerv doğrulaması zorunluluğuna dikkat çekti ve bunu ilk olarak kendilerinin yapacağını söyledi. Ardından birkaç dakika önce ise iki önemli uyarı yayınladı.

Binance BNB Açıklaması

CZ, Twitter hesabı üzerinden son yaşanan olaylardan ders çıkartılması için iki önemli uyarı yayınladı.

  • Oluşturduğunuz bir tokeni asla teminat olarak kullanmayın.
  • Bir kripto işi yürütüyorsanız borç almayın. Büyük bir rezerviniz olsun.

“Biz Binance olarak BNB’yi asla teminat olarak kullanmadık. Binance Coin (BNB) ile borç almadık”.

Binance’in BNB tokenini hiçbir zaman teminat olarak kullanmadığını ve hiçbir zaman borç almadığını söyledi. Aslında bu kısım kripto para yatırımcılarını rahatlatan önemli bir açıklamaydı. Binance borsasının da likidite krizi kervanına katılması piyasanın mevcut seviyesinden %70’leri aşan kayıplar yaşamasına neden olabilirdi.

Binance Haberleri

Kripto meraklıları tarafından “fonların güvende olduğunu” belirtmek için kullanılan bir terime atıfta bulunarak “SAFU” kelimesini paylaşan CZ, güçlü pozisyonlara vurgu yapmayı ihmal etmedi. Kripto para piyasalarındaki hacmin %50’den daha fazlası Binance borsasından geldiği için burası gelir anlamında da oldukça iyi bir konumda. Üstelik CZ 2017 yılında başlayan agresif büyümesinin karşılığını geçtiğimiz yıl fazlasıyla aldı. Bugünlerde ise devletlerin düzenleyicilerle iş birliği çağrısına uyarak tüm yerel pazarlardaki konumunu güçlendirmeye çalışıyor.

CZ bugün aynı zamanda müşteri varlıklarının kullanılamaması için “rezerv doğrulaması” önerisinde de bulundu. Bunu yakın zamanda hayata geçirecekleri bilgisini de verdi. 3AC, Celsius, Voyager, LUNA ve daha niceleri 2022 yılının kripto para kışından sağ çıkamadı. Bundan sonraki ayı piyasalarında hayatta kalmak isteyen şirketlerin CZ tarafından paylaşılan önerileri dikkate alması ve müşteri varlıklarıyla yatırım yapmayı düşünmemesi gerekecek. Volatilite bu yatırımcıların ciddi kayıplarla sonuçlanmasına neden olabiliyor. Ve milyarlarca dolarlık kayıp bu dev şirketlerin cebinden değil onlara güvenen yatırımcılardan çıkıyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
İlgili Yazılar
Son Dakika: FTX CEO’su Mektup Gönderdi!
Son Dakika: FTX CEO’su Mektup Gönderdi!
Son Dakika: Terra (LUNA) Çalışanları Yatırımcının Kanını Emmiş! Savcılık Açıkladı!
Son Dakika: Terra (LUNA) Çalışanları Yatırımcının Kanını Emmiş! Savcılık Açıkladı!
Sıcak Gelişme: FTX TR Kullanıcılarına Kötü Haber! İşlemler Askıya Alındı!
Sıcak Gelişme: FTX TR Kullanıcılarına Kötü Haber! İşlemler Askıya Alındı!
Son Dakika: Binance CEO’su Bunu Yapacağız Dedi! Düşüşten Sonra Şok Açıklama!
Son Dakika: Binance CEO’su Bunu Yapacağız Dedi! Düşüşten Sonra Şok Açıklama!
Son Dakika: FTX’den Silikon Vadisi’ne Milyon Dolarlık Kurtarma Talebi!
Son Dakika: FTX’den Silikon Vadisi’ne Milyon Dolarlık Kurtarma Talebi!
FTX Bir Darbe De ABD’de Yedi! Bu Durum Başını Daha Çok Ağrıtacak!
FTX Bir Darbe De ABD’de Yedi! Bu Durum Başını Daha Çok Ağrıtacak!
Son Dakika: 2 Altcoin Uçuyor! Boğa Sezonu Başladı Mı?
Son Dakika: 2 Altcoin Uçuyor! Boğa Sezonu Başladı Mı?
Son Dakika: Binance, FTX’i Satın Alacak! Anlaşmanın Detayları Neler?
Son Dakika: Binance, FTX’i Satın Alacak! Anlaşmanın Detayları Neler?
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Bitcoin Fiyatı Neden Düşüyor? BTC’de Şimdi Hangi Seviyeler Beklenmeli?
Meraklı Bekleyiş! Haftaya Damga Vuran Dogecoin ve Bu 2 Altcoin için Sırada Ne Var?
Shiba Ne Olur? Dogecoin Artar mı?
Eylül’de Yüzde 45 Yükselen Altcoin için Düzeltme Bitti mi? Sırada Ne Var?
Yüzde 40 Yükseliş Potansiyeli ile Gözler Bu Altcoin’de!
Güncel NFT Haberleri
Bu Tarihe Ve Etkinliğe Dikkat! NFT Ve Kripto Paraların Gidişatı Değişebilir!
OpenSea Telif Ücretleri İçin Yeni Bir Geliştirme Üzerinde Çalışıyor!
Rishi Sunak’a Rağmen Kripto Paralarda Harekete Geçtiler!
Son Dakika: Solana ve Meta Arasında Muhteşem Ortaklık!
Instagram’dan Yeni NFT Hamlesi: Bu Hareketle Tiktok’u Sollayabilir!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Sıcak Gelişme: DeFi Altcoin 33 Milyar Dolarlık Bankayla Ortaklık Kurdu!
Altcoin Fiyatı Hızla Yükseliyor! Büyük DAO Önerisi Geçti!
SEC Başkanı: Kripto Paralardaki Bu Büyük Tehlikeyi Görüyoruz!
Bu Kripto Para Hacklendi! Son Kurban Kim Oldu?
DeFi Protokolüne Saldırıda Yeni Gelişme: Milyonlarca Doları İade Etti!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022