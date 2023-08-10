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  •   Son Dakika: Coinbase Yatırım Yaptı Altcoin Fiyatı Yüzde 10 Arttı!

Son Dakika: Coinbase Yatırım Yaptı Altcoin Fiyatı Yüzde 10 Arttı!

Özet

  • - Coinbase, Rocket Pool ekibinden RPL tokenleri satın alarak Rocket Pool'a stratejik bir yatırım yaptığını duyurdu.
  • - Bugün Binance borsası da CRV Tokene yatırım yaptığını açıklamıştı.
  • - RPL fiyatı müjdenin ardından yüzde 10'dan fazla yükseldi.
  • - Piyasaya etkisi: Pozitif
17:53
10 Ağustos 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Yatırım haberleri peş peşe geliyor ve altcoinler hızlı yükselişler yaşamaya başladı. BTC düşerken 2 altcoin yükselişe geçti. Coinbase borsası tarafından yapılan RPL Coin güne yüzde 10 artışla 28,6 dolardan devam ediyor. Kısa süre önce Binance borsası da CRV Coin’e yatırım yaptığını açıklamıştı.

İçerik Rehberi

RPL Coin Neden Yükseliyor?

Coinbase Ventures birkaç dakika önce yaptığı açıklamayla Rocket Pool ekibinden RPL tokenleri satın alarak stratejik bir yatırım yaptığını açıkladı. Lido DAO benzeri likit stake platformu olan Rocket Pool özellikle Shapella sonrasında daha fazla ilgi görmeye başladı. Coinbase borsasının yatırım kolu Coinbase Ventures şunları yazdı;

“Paylaşılacak heyecan verici haberler: Coinbase Ventures yakın zamanda Rocket Pool ekibinden RPL tokenleri satın stratejik bir yatırım yaptı. Dave ve Darren’ı geçtiğimiz yıl boyunca tanıma fırsatı bulduk ve son 6 yılı aşkın süredir en büyük, merkezi olmayan stake ağlarından birini oluşturma konusundaki kararlılıklarına derin bir hayranlık duyuyoruz. Rocket Pool, Ethereum üzerinde lider bir likit stake ağıdır ve kullanıcıların likiditeyi korurken ETH stake etmelerine olanak tanır. Merkeziyetsizliğe vurgu yapan Rocket Pool ağında şu anda 780 binden fazla ETH stake edilmiş 3.100’den fazla düğüm operatörü bulunmaktadır. Rocket Pool’un uzun vadeli büyümesini desteklemeye yardımcı olmaktan onur duyuyoruz ve önümüzdeki yıllarda Rocket Pool topluluğuyla etkileşim kurmayı ve katkıda bulunmayı dört gözle bekliyoruz.”

Haberin ardından altcoinin fiyatı hızla yükseldi.

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