Coinbase borsası Haziran başında SEC tarafından kayıtsız menkul satışı nedeniyle dava edilmişti. Binance davasının hemen ardından başlatılan süreç birçok kripto parayı da kayıtsız menkul kıymet olmakla suçluyor. Coinbase bugün davaya itirazını sundu. Peki neye dayanarak bu itirazı yaptılar?

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Coinbase Davası Son Durum

Coinbase hali hazırda ABD’deki en büyük kripto para borsası ve bugün Baş Hukuk Sorumlusu Paul son davaya dair önemli bir açıklamada bulundu. Ona göre haksız şekilde açılan davanın mahkeme tarafından reddedilmesi gerekiyor ve bu konuda itiraz dilekçesi resmen verildi.

“Mahkemeden SEC’in bize karşı açtığı davayı reddetmesini talep eden dilekçemizi sunduk. Temel argümanımız basittir. Biz onlarca yıllık Yüksek Mahkeme ve diğer bağlayıcı içtihatlarla yorumlandığı şekliyle “yatırım sözleşmeleri” sunmuyoruz. SEC bu emsali göz ardı ederek yasal süreci ihlal etmiş, takdir yetkisini kötüye kullanmış ve menkul kıymetler yasalarına ilişkin daha önceki yorumlarını terk etmiştir. SEC, bu emsali görmezden gelerek, Kongre tarafından belirlenen temel yetkisinin katı sınırlarını çiğnemiştir. Mahkemenin dikkatli değerlendirmeleri için teşekkür ederiz.”

Mahkemenin bu dilekçeyle davayı reddetmesi ihtimali düşük ancak böyle bir durumun olması piyasada önemli bir ralli görebiliriz.