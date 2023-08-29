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  •   Son Dakika: BinanceUS Yeni Altcoin Listeleyecek! Binance Borsasına Yeni Girecek Coin!

Son Dakika: BinanceUS Yeni Altcoin Listeleyecek! Binance Borsasına Yeni Girecek Coin!

Özet

  • BinanceUS yarın Forta'yı (FORT) listeleyecek.
  • Forta bir güvenlik protokolüdür.
  • FORT Coin fiyatı yüzde 5 oranında arttı.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
12:13
29 Ağustos 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Kripto para yatırımcıları için hacimsiz ayı piyasalarında tek umut kaynağı haber akışıdır. Altcoinler süreçte böylece pozitif ayrışabilir. Haber akışında da en fazla beklenen şey popüler borsaların altcoin listeleme duyurulardır. Binance biraz önce son müjdeyi kendi blog sayfasından duyurdu.

İçerik Rehberi

Binance Yeni Girecek Coin

BinanceUS yarın 30 Ağustos tarihinde Forta‘yı (FORT) listeleyecek. ABD’li düzenleyicilerin baskını fazlasıyla hisseden BinanceUS bu süreçte listelemelere hız verdi. Daha fazla yatırımcıyı çekebilmek için yeni listelemeler iyi bir taktiktir ve Coinbase’den pazar payını geri alabilmesi için Binance doğru olanı yapıyor.

Forta ne işe yarar? Bu proje blockchain üzerindeki tehditleri gerçek zamanlı olarak izleyen bir güvenlik denetim protokolüdür. Forta, katılımcıların işlemleri tarayan düğüm operatörleri ve blockchain verilerini işleyen tespit botları aracılığıyla tehditleri, istismarları ve kara para aklamayı izlemelerini sağlayan bir ürün sunmaktadır. Güvenlik merkeziyetsiz finans için son derece önemli ve bu alandaki güvenlik protokolleri gelecekte ilgi görebilir. Elbette bu alanda da güçlü bir rekabet oluşmaya başladı. Gelecekte Forta’nın ürünü geliştirmesi, yapacağı anlaşmalar onun uzun vadede hayatta kalıp kalamayacağını belirleyecek.

Haberin ardından FORT Coin fiyatı yaklaşık %5 artışla 0,13 dolara ulaştı.

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