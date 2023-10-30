  Son Dakika: Binance Yeni Altcoin Listeleyecek! Hangi Kripto Para Listeleniyor?

Biraz önce Binance borsası yeni bir altcoin listeleyeceğini açıkladı. Binance listelemeleri genelde fiyatı direkt etkiler. Hacim bakımından dünyanın en büyük borsası olan Binance tarafından yapılan listelemeler altcoinlere devasa hacim artışı yaşatıyor. Elbette bu durum fiyatlarının da yükselmesini sağlıyor.

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Binance Altcoin Listeleme

Son dakika gelişmesine göre Binance borsası yarın Celestia‘yı (TIA) listeleyecek. TIA/BTC, TIA/USDT ve TIA/TRY paritelerinin yarın aktif hale getirileceğini açıklayan borsa Seed etiketiyle listelemeyi yapıyor. Bu Coinbase borsasının “deneysel” etiketine benzer ve yatırımcıları volatilite konusunda uyarır. Borsa şunları yazdı;

“Tohum Etiketi TIA’ya uygulanacaktır. TIA, normalden daha yüksek risk taşıyan nispeten yeni bir tokendir ve bu nedenle muhtemelen yüksek fiyat volatilitesine maruz kalacaktır.”

Kullanıcılar borsaya yarın 14:00 (UTC) itibariyle token göndermeye başlayacak. TIA için para çekme işlemi geçici olarak 1 Kasım tarihinde başlatılacak. Celestia bir veri kullanılabilirlik ağıdır. Ölçeklenebilir modüler blockchainlerin oluşturulmasına olanak tanır.

Altcoin henüz borsalarda işlem görmeye başlamış olmasa da Binance gibi popüler platformların ona ilgi göstermesi güçlü bir başlangıç yapmasını sağlayabilir.