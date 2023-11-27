Son Dakika! Binance Haberi Verdi Altcoin’in Fiyatı Uçtu! Dakikalar İçerisinde Yüzde 20 Artış!

Geçtiğimiz dakikalarda yayımlanan bir blog yazısına göre Binance Vadeli İşlem’lerde 50x’e Kadar Kaldıraçla USDⓈ-M ONG sürekli sözleşmesini başlatacak. Yapılan açıklamanın ardından ise fiyatta gözle görülür bir artış yaşandı.

Binance Listelemeyi Açıkladı

Sevgili Binance Kullanıcıları; Binance Vadeli İşlemler, USDⓈ-M ONG Sürekli Sözleşmesini 27/11/2023 13:00’te (UTC) 50x’e kadar kaldıraçla başlatacak. USDⓈ-M ONG Sürekli Sözleşmesi hakkında daha fazla ayrıntı aşağıdaki tabloda bulunabilir:

Lütfen Dikkat:

ONGUSDT Sürekli Sözleşmesinin lansman sırasındaki maksimum fonlama oranı +%2,00 / -%2,00’dir.

Fonlama ücreti ödeme sıklığı her dört saatte birdir.

Nitelikli USDⓢ marjlı vadeli işlem likidite sağlayıcıları, yaklaşık 14 ila 15 gün boyunca ONGUSDT Sürekli Sözleşmesindeki işlemler için %0,005 yapıcı ücreti indirimlerinden yararlanabilecektir.

Binance, piyasa riski koşullarına bağlı olarak ONGUSDT Sürekli Sözleşmesinin fonlama ücreti, tik boyutu, maksimum kaldıraç, başlangıç teminatı ve/veya sürdürme teminatı gerekliliklerini içeren özelliklerini zaman zaman değiştirebilir.

Çoklu Varlık Modu, kullanıcıların ONGUSDT Sürekli Sözleşmesini geçerli saç kesimlerine tabi olarak birden fazla teminat varlığı üzerinden alıp satmalarına olanak tanır. Örneğin, Çoklu Varlık Modu etkinleştirildiğinde, kullanıcılar ONGUSDT Sürekli Sözleşmesinde işlem yaparken BTC‘yi teminat olarak kullanabilirler.

ONGUSDT Sürekli Sözleşmesi, Binance Kullanım Koşulları ve Binance Vadeli İşlemler Hizmet Sözleşmesi hükümlerine tabidir.

Çevrilmiş versiyonlar ile orijinal İngilizce versiyon arasında herhangi bir tutarsızlık olması durumunda, İngilizce versiyon geçerli olacaktır.

ONG Fiyat Son Durum

Geçtiğimiz günlerde yaşanan Binance tarafında yaşanan olaylar kripto para takipçilerinde büyük soru işaretleri yaratmıştı. Buna rağmen şirket aktif listeleme ve delist işlemlerini sürdürüyor.

Tüm bunlar yaşanırken ONG fiyatında da hızlı bir yükseliş yaşandı. Haber öncesinde 0,3655 dolar seviyesinde bulunan altcoin haberin ardından 0.45 dolar seviyesine kadar %18’lik yükseliş gerçekleştirdi. İlerleyen dakikalarda fiyatın hangi noktaya gidebileceği ise belirsizliğini koruyor.