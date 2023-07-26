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Son Dakika: Binance Dördüncü Kötü Haberi Şimdi Verdi! Kriptoda Neler Oluyor?

Özet

  • Binance borsası Alman kripto lisansı için başvurusunu geri çekti.
  • Düzenleyici baskı nedeniyle borsa başvurularını geri çekiyor.
  • Trilyon dolarlık devlerin kriptoya girmesiyle Binance borsasının üzerindeki baskı artıyor.
  • Piyasaya etkisi: Negatif
14:40
26 Temmuz 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası değişen dengelerin de etkisiyle bazı önemli kararlar alıyor. Kurumsal yatırımcıların kriptoya girmesi için trilyon dolarlık devlerin bu alana giriş yaptığını görüyoruz. Çeşitli alternatifler oluşturuluyor ve Binance düzenleyici baskının ağırlığını üstünde zamanla daha fazla hissediyor.

İçerik Rehberi

Binance Geri Çekiyor

Binance borsasından yapılan açıklamaya göre Alman mali düzenleyici BaFin‘e yapılan kripto lisans başvurusu geri çekildi. Bu hamle, Avusturya, Belçika ve Hollanda gibi pazarlardan çekilmenin ardından ve ABD kolu kayıt dışı bir borsa işlettiği için düzenleyiciler tarafından dava edilirken geldi. Borsadan yapılan açıklama şöyle;

“Binance, BaFin başvurusunu proaktif olarak geri çektiğini teyit ediyor. Hem küresel piyasadaki hem de düzenlemelerdeki durum önemli ölçüde değişti. Binance hala Almanya’da uygun lisanslama için başvurmayı planlamaktadır, ancak başvurumuzun bu değişiklikleri doğru bir şekilde yansıtması çok önemlidir.”

Haziran ayında Finance Forward, şirketin BaFin tarafından lisansının reddedileceğini söyleyen kaynaklar bildirdi, ancak o sırada bir Binance sözcüsü yetkililerle görüşmelere devam ettiğini söyledi.

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