Son Dakika: Binance Davasında Yeni Ceza

ABD henüz kripto para regülasyonları konusunda beklenen güçlü adımları atabilmiş değil ancak davalar sürüyor. Bazı kripto davaları için mevcut yasalar yeterli. Örneğin kara para aklama, KYC ihlalleri, kayıtsız hizmet sunulması gibi konularda mevcut finans yasaları yeterli. Birkaç dakika önce CFTC duyurusu Binance davasına dair yeni bir detayı açıkladı.

Binance Son Dakika

CFTC şikayeti nedeniyle eski Binance Uyum Direktörü Samuel Lim 1,5 milyon $ ceza ödeyecek. mtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu bugün Samuel Lim’in, ABD Illinois Kuzey Bölgesi Bölge Mahkemesi tarafından kabul edilmesi halinde cezayı kabul ettiğini açıkladı. Uzlaşı anlaşmasına Lim de dahil edilecekti ve bunu günler önce duyduk bu yüzden son gelişme şaşırtıcı değil. Eski Binance yöneticisi aşağıdaki suçları nedeniyle dava edildi;

Emtia Borsası Yasasını (CEA) ihlal

Binance borsasının CEA’ya önelik sayısız ihlaline kasıtlı olarak yardım ve yataklık

CFTC’nin İcra Direktörü Ian McGinley şunları söyledi;

“Kripto varlık piyasaları da dahil olmak üzere düzenlediğimiz piyasalarda bütünlüğün korunması için çalışıyoruz. Baş uyum görevlileri bugün önerilen emri dikkate almalıdır: Uyum programınız yalnızca ‘göstermelik’ ise ve kasıtlı olarak işi yaramazsa CFTC sizi yasadışı davranışları kolaylaştırmaktan sorumlu tutacaktır.”

CFTC’nin İcra Bölümü Baş Müdür Yardımcısı ve Baş Hukuk Müşaviri Gretchen Lowe şunları söyledi;