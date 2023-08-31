Kripto para piyasalarındaki hacmin yarıdan fazlasını yöneten Binance borsası önemli bir adım attı. Bugün ColLabs duyuruldu. Devasa kullanıcı tabanıyla hacim bakımından en büyük borsa olan Binance ayı piyasalarını gelişim için değerlendiriyor. Yeni ürünler, yatırımlar ve hizmetlerle boğa sezonuna hazırlık yapan borsa bugün ColLabs hakkındaki detayları açıkladı.

İçerik Rehberi 1 ColLabs Nedir?

ColLabs Nedir?

Binance Labs Web3 odaklı projelere erken dönemde yatırım yapıyor. Bunları sık sık duyuruyoruz. Şimdi de kurucular, geliştiriciler ve yatırımcılar için yalnızca davetli bir Web3 yatırım ve finansman topluluğu olan ColLabs’ı başlattığını açıkladı.

“İnovasyonu teşvik etme, büyümeyi destekleme ve iş birliğini kolaylaştırma konusundaki kararlılığımız bizi bu topluluğu hayata geçirmeye itti. ColLabs by Binance Labs, Web3 risk sermayesi (VC) topluluğu içindeki bağlantıları geliştirmeyi ve bir bilgi alışverişi merkezi olarak hizmet vermeyi amaçlamaktadır. Topluluk, Binance Labs ekibi ve portföy şirketlerimizden elde edilen analizlerin ve yatırım fırsatlarının paylaşılmasını kolaylaştırmak için tasarlanmıştır.”

Bu hizmetle birlikte nitelikli yatırımcılar tıpkı Binance Labs veya diğer risk sermayesi şirketleri gibi erken dönem yatırım fırsatlarından yararlanabilecek. Aynı zaman projesine güvenen ekipler de bu kanaldan kendilerine yatırımcı çekebilecek.