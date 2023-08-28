Hacim bakımından dünyadaki en büyük kripto para borsası olan Binance birçok bölgede faaliyet gösteriyor. Ancak mücadele etmesi gereken sorunlar var. Eğer küresel ölçekte hızlı bir büyüme dönemi yaşadıysanız ve alanınız kriptoysa düzenleyicilerle başınız belaya girer. Binance borsasının başına gelen şey tam olarak buydu.

İçerik Rehberi 1 Binance Son Dakika

Binance Son Dakika

Belçika düzenleyicisi FSMA bundan 2 ay önce Binance borsasına kripto hizmetlerini durdurma talimatı verdi. 23 Haziran tarihli bir bildirimde FSMA, Binance’ın “Avrupa Ekonomik Alanı üyesi olmayan ülkelerden” kripto ile ilgili hizmetler sunarak, borsanın kara para aklamayı önleme (AML) ve terörizmin finansmanıyla mücadele (CFT) konusundaki Belçika yasalarını ihlal ettiğini söyledi.

Biraz önce Binance çözümün müjdesini verdi. Belçika’daki müşterilere gönderilen mailin detaylarını paylaşan borsa şunları yazdı;