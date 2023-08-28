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  •   Son Dakika: Binance Çareyi Buldu Müjdeyi Verdi! Bir FUD Daha Azaldı!

Son Dakika: Binance Çareyi Buldu Müjdeyi Verdi! Bir FUD Daha Azaldı!

Özet

  • 23 Haziran tarihinde Belçika kripto devinin faaliyetini durdurmasını istemişti.
  • FSMA, şirketin AML ve CFT kurallarını ihlal ettiğini açıklamıştı.
  • Binance bugünkü duyurusunda Binance Poland üzerinden bölgede hizmet vermeye devam edileceğini açıkladı.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
16:57
28 Ağustos 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Hacim bakımından dünyadaki en büyük kripto para borsası olan Binance birçok bölgede faaliyet gösteriyor. Ancak mücadele etmesi gereken sorunlar var. Eğer küresel ölçekte hızlı bir büyüme dönemi yaşadıysanız ve alanınız kriptoysa düzenleyicilerle başınız belaya girer. Binance borsasının başına gelen şey tam olarak buydu.

İçerik Rehberi

Binance Son Dakika

Belçika düzenleyicisi FSMA bundan 2 ay önce Binance borsasına kripto hizmetlerini durdurma talimatı verdi. 23 Haziran tarihli bir bildirimde FSMA, Binance’ın “Avrupa Ekonomik Alanı üyesi olmayan ülkelerden” kripto ile ilgili hizmetler sunarak, borsanın kara para aklamayı önleme (AML) ve terörizmin finansmanıyla mücadele (CFT) konusundaki Belçika yasalarını ihlal ettiğini söyledi.

Biraz önce Binance çözümün müjdesini verdi. Belçika’daki müşterilere gönderilen mailin detaylarını paylaşan borsa şunları yazdı;

“Binance hizmetlerini kullanmaya devam edebileceğinizi duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz. Binance Poland artık Belçika’da ikamet edenler için Binance hizmetlerini sağlayan kuruluştur. Bu şekilde Binance, düzenleyici yükümlülüklerine uymayı ve Belçikalı kullanıcılara hizmet sunmaya devam edebilmeyi garanti altına almaktadır. Önümüzdeki günlerde Binance hesabınıza giriş yaptığınızda, Binance Polonya’nın Belçikalı kullanıcılar için Kullanım Koşullarını kabul etmeniz istenecektir. Bu şartlar, uygulamamızda ve web sitemizde bir açılır pencere aracılığıyla size sunulacaktır. Kullanım Koşullarını kabul edene kadar hesabınız “yalnızca para çekme modunda” kalacaktır.”

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