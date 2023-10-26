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  •   Son Dakika: Binance Bu Altcoin İçin Müjdeyi Verdi, Bu Haberle Roketleri Ateşledi

Son Dakika: Binance Bu Altcoin İçin Müjdeyi Verdi, Bu Haberle Roketleri Ateşledi

Özet

  • Binance Vadeli İşlemlerde POWR listelenecek.
  • Haberin ardından 15 dakikalık mumda çift haneli artış görüldü.
  • Bu tarz listelemeler haftalardır yüzde 30'a varan hatta aşan yükselişler getiriyor.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
15:03
26 Ekim 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Bugünlerde para kazanmak gittikçe kolay hale geldi çünkü fiyatı artırması gereken her olan fiyatın artmasına neden oluyor. Haftalar önce güzel haberlere rağmen düşen fiyatlardan bahsediyorduk. Ancak şimdi BTC fiyatı daha da yükseldiği için pozitif anlamda haber akışına bağlı beklenen fiyat hareketleri gerçeğe dönüşüyor.

İçerik Rehberi

POWR Coin Neden Artıyor?

Biraz önce Binance borsası 50x’e kadar kaldıraçlı olarak şekilde POWR Coin listelemesi yapacağını açıkladı. Vadeli işlemler bölümünde listelenen POWR Coin beklendiği üzere çift haneli arttı. Duyurudan önce 0,368 dolarda bulunan fiyat 0,493 dolara kadar yükseldi.

Bir altcoinin vadeli işlemlerde listelenmesi daha fazla likiditeye ulaşabileceği anlamına gelir. Üstelik fiyat hareketlerinin vadeli taraftaki talep/satışa bağlı olarak dalgalanmasına da neden olur. Binance tarafından yapılan son 5-6 vadeli listelemesi ilgili altcoinlere %30’un üzerinde artış getirdi. Hatta bu haftaki duyurudan sonra yüzde 60 yükseleni bile gördük.

Yatırımcıların önümüzdeki saatlerde volatilitenin yüksek olacağını bilmesi önemli. Eğer BTC ciddi bir kayıp yaşamazsa muhtemelen yön kuzeye olacak.

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