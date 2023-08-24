Kripto para piyasalarındaki sığ volatilitenin ortadan kalkmasıyla birlikte haber akışı da hızlandı. Her gün yeni önemli gelişmeler oluyor. Kötü haberler de eksik olmuyor bugün Fed’den Harker’ın yaptığı açıklamalar Bitcoin’i 26.000 doların altına itti. Şimdi de kötü haber Mastercard’dan geldi.

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Binance Son Dakika

Binance hem Latin Amerika hem de Orta Doğu’da kripto destekli banka kartı hizmetlerini durdurmaya karar verdi. Borsa bu karar için belirli bir neden sunmazken, bu bölgelerdeki kullanıcılarının %1’inden daha azının etkileneceğini belirtti.

Kısa süre önceyse Mastercard sözcüsü Binance kripto kartı programlarını Arjantin, Brezilya, Kolombiya ve Bahreny’de sona erdireceklerini duyurdu.

Binance, müşterilerinin Binance Card Uygulaması aracılığıyla kartlarına para yüklemelerine ve ardından kripto varlıklarını saniyeler içinde fiat’a dönüştürmelerine olanak tanıyor ve bu paralar dünya çapında 90 milyondan fazla Mastercard satıcısında harcanabiliyor. Kart sahibi her ödeme yaptığında, Binance Card kripto paraları anında diğer itibari para birimlerine dönüştürüyor ve tüm masraf ve komisyonları otomatik olarak düşüyor. Bu hamle, borsanın temel ürünlerine yeniden odaklanmak için kripto ödeme hizmeti Binance Connect’i kapatmaya karar vermesinden kısa bir süre sonra geldi. Kısa süre önce Londra merkezli ödeme işlemcisi Checkout da uyumluluk ve kara para aklama konusundaki endişeler nedeniyle Binance ile olan sözleşmesini feshetti.