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Son Dakika: Binance ABD 40 İşlem Çiftini Durduruyor!

Özet

  • Binance US yarın 40 işlem çiftini kaldıracak.
  • OTC hizmeti de durduruluyor.
  • Binance borsasının ABDD kolunu daha zor günler bekliyor.
19:18
7 Haziran 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

SEC atabileceği en büyük adımı attı ve 2 dev borsaya beklenen davaları açtı. Şimdi borsalarda sürecin gerektirdiği adımları atıyor. SEC bir sonraki adımda Tether’ı hedef alır mı? Bunu bilemeyiz ancak şimdiden Coinbase ve Binance davalarıyla piyasaları sallamayı başardı. Peki hangi işlem çiftleri kaldırılıyor?

Binance Son Dakika

40 popüler altcoinin pariteleri yarın işleme kapatılacak. Ayrıca OTC portalı tamamen durduruldu. Yapılan duyuruda müşteri varlıklarının güvende olduğu ve çekimlerin sorunsuz biçimde devam edeceği belirtildi. Şirketin ABD varlıklarının kısıtlanması kararı bugün alınmıştı ve sonuçları kripto para yatırımcıları tarafından merak ediliyordu. Şimdilik Binance bölgedeki işini küçültmeye başlamış gibi görünüyor.

CZ son yaptığı açıklamadı SEC’in alacağı kararların sadece ABD bölgesini ilgilendireceğini ve Binance Global’i bağlamayacağını söylemişti. Borsada toplam 309 parite var ve en popülerleri kaldırıldı. ATOM, BCH, DOT gibi altcoinlerin BTC paritelerinin de kaldırılması dikkat çekiciydi.

Binance Mahkemesi

Suçlamaları inceleyen uzmanlar SEC ile uzlaşmaya pek ihtimal vermiyor. Binance özelinde çok ciddi suçlamalar var ve hali hazırda CFTC davası da sürüyor. Şirketin kayıt dışı menkul kıymet satışı dışında suçlandığı çok farklı başlıklar bulunuyor. Dün SEC Başkanı Gensler biraz da bu yüzden Binance davasını FTX ile benzetmişti. Tek sorun gözlerinin önündeki FTX’e çökmeden önce dava açma cesareti gösterememiş olmalarıdır.

ABD’li düzenleyiciler bu işin sonunda Binance borsasını ülkeden göndermek için elinden geleni yapacak gibi görünüyor. Coinbase ile karşılaştırıldığında Binance borsanın daha kriminal suçlarla dava edilmesinin sonucu olarak bu şaşırtıcı olmaz.

Binance borsası 2017 ve 2018 yıllarında hızlı büyüme hedefleri doğrultusunda oldukça ciddi hatalar yaptı. Yargı bölgelerin hizmet vermeye başladığında yerel düzenleyicileri pek umursamadı ve CZ bunu kabul ediyor. Hatta bu yüzden 2021 orasında “düzenleyicilerle çok daha iyi ilişkiler geliştireceğiz” açıklamalarında bulunmuş yasalara proaktif yaklaşacaklarını vurgulamıştı. O dönemde de başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok bölgeyle sorunlar yaşıyordu.

ABD geçmişte yapılan hataları affetmedi ve ne kadarının gerçek olduğunu bilmesek de ağır suçlamalarla kripto devini dava ediyor.

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