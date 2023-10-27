  Son Dakika: Binance, 9GAG Destekli Altcoin Projesini Duyurdu! Dogecoin’e Rakip Geliyor

Kripto para borsaları arasında hacim bakımından en büyük olan Binance bugün büyük müjdeyi açıkladı. Meme coinler ayı piyasasının ortasında ciddi kan kaybetse de burada boğa sezonu için potansiyel büyük. Biraz önce duyurulan altcoin destekçilerini göz önünde bulundurursak Dogecoin’e rakip olabilecek cinsten.

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Memecoin (MEME) Nedir?

Binance Launchpool’daki 39’uncu proje olarak Memecoin (MEME) biraz önce duyuruldu. 9GAG dünyanın en popüler meme platformu ve Memeland bu devin desteğiyle başlatıldı. Binance ve 9GAG tarafından başlatılan bu proje internette devasa kitlelere ulaşma potansiyeline sahip. Hülasa Dogecoin’e karşı güçlü bir rakip doğuyor diyebiliriz.

Kullanıcılar BNB, TUSD ve FDUSD’lerini 30 gün boyunca MEME Coin kazanmak için ayrı havuzlarda kilitleyecek. Yarından itibaren hakkedişler başlayacak. Binance daha sonra 3 Kasım tarihinde altcoinin paritelerini aktif hale getirecek. MEME/BTC, MEME/USDT ve MEME/BNB işlem çiftleri ilk aşamada aktif olacak pariteler olarak duyuruldu.

Meme Coin Detayları