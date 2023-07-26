Kripto para piyasaları için gündem son derece yoğun. Fed faiz kararının ardından FTX hakkında yeni bir gelişme oldu. Reuters haberine göre yakında SBF gözaltına alınabilir. Bitcoin fiyatı faiz ve SBF haberine herhangi bir tepki vermiş değil.

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FTX Son Dakika

FTX kurucusu SBF yakında gözaltına alınabilir. Reuters tarafından bildirilen mahkeme detaylarına göre ABD Savcıları dolandırıcılıkla suçlanan FTX kurucusunun gözaltına alınmasını talep ediyor. Müşteri varlıklarını izinsiz biçimde kullanan ve sonrasında bunu Twitter Space yayınlarında itiraf eden Sam özellikle Demokratlar tarafından destekleniyordu.

Kripto para borsalarına düzenleyici baskının artmasına neden olan FTX çöküşü Sam ve arkadaşlarının müşteri varlıkları yüksek riskli pozisyonlar alması nedeniyle çöktü. Borsaya para yatıran yatırımcıların bakiyelerini direkt olarak Alameda isimli şirkete transfer eden SBF, kullanıcılar aslında var olmayan kripto paraları cüzdanlarında varmış gibi gösteriyordu.

Kasım ayında görülmesi beklenen duruşmaya kadar Savcılar ellerindeki delilleri mahkemeye sunarak SBF’in en yüksek cezayı alması için çabalayacak.