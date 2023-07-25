Kripto para piyasaları son düşüşün ardından yatay seyre geçti ve Fed’i bekliyor. Birkaç dakika önce yeni şey oldu. ABD CFTC tarafından yapılan duyuruya göre 2 kişi hakkında kripto dolandırıcılığıyla ilgili dava açıldı. Bu ilk değil, son da olmayacak. Kripto para yasaları henüz yürürlüğe girmemiş olsa da çeşitli suçlar mevcut yasalar çerçevesinde cezalandırılabiliyor.

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Kripto Para Davası Son Dakika

Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu bugün ABD Tennessee Orta Bölge Mahkemesi’nde Clarksville, Tennessee’den Michael ve Amanda Griffis aleyhine bir şikâyette bulunduğunu duyurdu. Şikayette sanıklar, ABD genelinde 100’den fazla kişiyi dolandırmakla suçlanıyor. Temmuz 2022’den Ocak 2023’e kadar işlettikleri milyonlarca dolarlık emtia havuzuyla yatırımcıları aldatan iki kişi onlara kriptoyla kazanç vadediyordu.

İcra Direktörü Ian McGinley şunları söyledi;

“İddia edildiği üzere, sanıklar havuz katılımcılarına dijital varlık vadeli işlem sözleşmelerinde büyük kâr potansiyeli olan güvenli bir yatırım vaat ettiler. Bu vaatler, mağdurların sanıklara duydukları güvenle desteklendi. Sanıklar havuz katılımcılarına ihanet ettiler ve bu ihanetten kazanç sağladılar. Bugünkü başvuru, CFTC’nin mağdurlardan yararlananları sorumlu tutma konusundaki uzun süredir devam eden kararlılığını pekiştirmektedir.”

Şikâyette, Clarksville, Tennessee’de bir emlak şirketinin sahibi olan sanıkların, emlak işiyle uğraşan meslektaşları ve müşterileriyle temasa geçerek onlara kripto vadeli işlemleriyle kazanç vadettiği yazıyor. Sanıklar, hiçbir trade veya diğer ilgili deneyime sahip olmamalarına rağmen, 100’den fazla kişiyi “Blessings of God Thru Crypto” adlı bir emtia havuzuna katılmak için 6 milyon doların üzerinde para göndermeye ikna etmeyi başarmışlardı.