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Dünyanın hacim bakımından en büyük kripto para borsası Binance birkaç gündür hiç iyi şeyler yaşamıyor. Popüler kripto para borsası WSJ haberinin ardından müşterilerinin kaçmaya başladığını gördü. Şimdi de ABD harekete geçti. Yatırımcılar tedirgin ve Bitcoin fiyatı 16.937 dolara kadar düştü. Yatırımcıların yeni gelişmeler kaynaklı yaşanacak volatilite karşı hazırlıklı olması gerekiyor.

Binance Soruşturması

Konu hakkında bilgi sahibi dört kişinin Reuters’a verdiği bilgiye göre, ABD Adalet Bakanlığı savcıları arasındaki görüş ayrılıkları, dünyanın en büyük kripto para borsası Binance hakkında uzun süredir devam eden cezai soruşturmanın sonuçlanmasını geciktiriyor. Bu kişiler, soruşturmanın 2018 yılında başladığını ve Binance‘in ABD’nin kara para aklamayı önleme yasalarına ve yaptırımlarına uyumuna odaklandığını söyledi. Kaynaklardan ikisi, davaya dahil olan en az yarım düzine federal savcıdan bazılarının, halihazırda toplanan kanıtların borsaya karşı agresif bir şekilde hareket etmeyi ve kurucu Changpeng Zhao da dahil olmak üzere bireysel yöneticilere karşı suç duyurusunda bulunmayı haklı çıkardığına inandığını söyledi. Kaynaklar, diğerlerinin ise daha fazla kanıtın incelenmesi için zaman gerektiğini savunduğunu söyledi.

Soruşturma ABD Adalet Bakanlığının üç birimindeki savcılar tarafından yönetiliyor.

MLARS olarak bilinen Kara Para Aklama ve Varlık Kurtarma Bölümü

Seattle’daki Washington Batı Bölgesi ABD Savcılığı

Ulusal Kripto Para Birimi Uygulama Ekibi

Kripto Paralar Neden Düşüyor?

Eğer soruşturma Binance ve Zhao aleyhine sonuçlanırsa, bu durum işlem hacmine göre dünyanın en büyük kripto borsası için ciddi kan kaybına neden olacak. FTX borsasının çöküşü ardından eli güçlenen ve piyasa hakimiyetini artıran Binance birçok kurum tarafından soruşturuluyor. Bloomberg haberine göre SEC’in BNB için bir ön araştırma süreci var ve şirket yetkilileriyle görüşmeler devam ediyor.

Dava hakkında çok az şey açıklandı. Reuters daha önce 2020’de savcıların Binance’ten kara para aklamayı önleme kontrolleriyle ilgili kapsamlı dahili kayıtların yanı sıra Zhao ve diğer yöneticilerin dahil olduğu iletişimleri talep ettiğini bildirmişti. Binance sözcüsü ise ABD Adalet Bakanlığının iç işleyişi hakkında bilgi sahibi olmadıklarını ve yorum yapmayacaklarını söyledi. Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 16.935 dolarda bulunuyor, özellikle altcoinlerdeki erime devam ediyor.