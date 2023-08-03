Pazar günkü BALD Token lansmanıyla yeniden gündem olan BASE ağının şimdi lansman tarihi duyuruldu. Pazartesi günü BALD Token ihraççısı likiditeyi kaldırdığından dolayı yatırımcılar milyon dolarlık kayıp yaşamıştı. Coinbase ile ilişkili olduğu iddia edilen BALD Tokenin aslında tek amacının dolandırıcılık olduğu ortaya çıktı. Şimdi Coinbase layer2 çözümüyle ilgili yeni müjdeyi verdi!

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Coinbase Son Dakika

Kripto borsası Coinbase, Layer 2 Base ağı için resmi bir köprü başlattı. Ethereum ile BASE ağı arasındaki bu köprü aynı zamanda lansmanın da habercisiydi. Coinbase protokol lideri Jesse Pollak biraz önce müjdeyi verdi ve şunları söyledi;

“Base köprüsü bugün yayında ve ana ağ 9 Ağustos’a kadar herkes tarafından erişilebilir olacak”.

Resmi bir köprünün yayınlanması, kullanıcıların Token’ları Base ağı ve Ethereum arasında taşıması için bir yol sunuyor. Ethereum’dan daha düşük işlem ücretleri hedefleyen bir layer2 çözümü olan BASE şirketin özellikle DeFi alanında elini güçlendirmesi amacıyla başlatıldı.

Base’in yalnızca geliştiricilere özel ana ağı 13 Temmuz’da yayına girdi ve öncelikle geliştiricilerin erişimine açıktı. Bununla birlikte, resmi lansman öncesinde kullanıcılar Base’de piyasaya sürülen yeni memecoin’leri takas etmek için bir portal proxy sözleşmesi ve diğer resmi olmayan köprüleri kullanarak BALD Token gibi varlıkları alıp satmaya başladı. Ancak BALD Token faciasıyla herkes bunun ne denli riskli olduğunu gördü.

Ek olarak, 9 Ağustos’tan itibaren ağ NFT işlevlerini tanıtacak. Kullanıcılar hatıra NFT‘leri basabilecek, ödül kazanmak için görevlere katılabilecek. Coinbase ağı ilk kez duyurduğu sırada BASE ağının bir yerel tokeni olmayacağını açıklamıştı. Ancak kullanıcılar airdrop ihtimaline karşın ağda işlem yapmaya devam ediyor.