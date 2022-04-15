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Son Bir Ayda Sadece Bu 3 Altcoin Kazanç Sağlattı!

Kripto piyasası, 2022'nin başından beri toparlanmaya çalışırken sadece bu üç altcoin son bir ayda yatırımcılarına gerçek kazanç sağlatmış gözüküyor.
17:25
15 Nisan 2022
Ayşe Kılıçarslan Yazar: Ayşe Kılıçarslan

Kripto piyasası, 2 Nisan’dan bu yana ciddi düşüşler görerek çoğu kripto para biriminin Mart ayı kazançlarını kaybettiği görülüyor. Ancak özellikle Solona (SOL), Near Protocol (NEAR) ve Dogecoin (DOGE)’nin diğer altcoinlerden ayrılarak aylık kazançlarını koruyabildiği görülebiliyor.

SOL Fiyat İncelemesi

Genel anlamda piyasa değerine göre kripto para birimlerine bakıldığında çoğu altcoinin, %5 ile %10 arasında aylık kazancını koruyabildiği görülebiliyor. Ancak Solona (SOL), aylık olarak bakıldığında %20’nin üzerine çıkan kazancıyla ilk 20 kripto para birimi arasında %15’in üzerinde kazanç sağlayabilen 3 altcoinden biri oluyor.

Bu yazı yazılırken ise Solona (SOL), son 24 saatteki %2,6’lık düşüşüyle yaklaşık 101 dolardan işlem görüyor. SOL, bu fiyatıyla her ne kadar 2 Nisan’da ulaştığı 143 dolardan çok uzakta bir fiyat değeri seyretse de aylık %22 olan artışını koruyor. Ancak SOL, haftalık olarak bakıldığında %14 bir düşüş de görüyor. Özellikle BTC’nin geçen yıla oranla daha düşük bir yıllık performans sergilemesi göz önünde bulundurulduğunda SOL’ün yıllık %283 artışı da göz ardı edilemiyor.

NEAR Fiyat İncelemesi

SOL’ün yanı sıra Near Protocol (NEAR) ise, aylık olarak bakıldığında ilk yirmi kripto para birimi arasında en çok kazanç sağlayan altcoin oluyor. NEAR, aylık %56’ya varan artışıyla bu trendi gösteren tek kripto para birimi olarak kendini gösteriyor. NEAR, bu yazı yazılırken son 24 saatteki %7,4’e yakın düşüşüyle yaklaşık 15,74 dolardan işlem görüyor. Ayrıca NEAR, haftalık olarak her ne kadar %9 kadar düşüş gösterse de aylık %56 yükselişiyle kazançta olduğunu ispatlıyor. Buna ek olarak NEAR, geçen yıla oranla bakıldığında %148 arttığı görülüyor.

DOGE Fiyat İncelemesi

Tarihin ilk meme tokenı olan ancak durumu çok farklı noktalara taşıyarak piyasa değerine göre ilk on beş kripto para birimi arasında yer almayı başaran Dogecoin (DOGE), aylık %30’a yakın artışıyla bu listede olmayı hakediyor. DOGE, son 24 saatteki yaklaşık %2,67 artışıyla 0,146 dolardan işlem görüyor. Ayrıca DOGE, haftalık %0,3, aylık %30 ve yıllık %22 artışıyla kriptoların bu kana bulanmış sürecinde bile yatırımcılarına kazandırmaya devam ediyor. DOGE’nin fiyat koruması ve yükselişlerinin ardındaki sebebin ise Elon Musk’ın Twitter’da hisse alması ve devamında gelişen olaylar olduğu düşünülüyor.

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