Solana’da (SOL) Güncel Veriler! Altcoinde Tarih Tekerrür Eder Mi?

Solana (SOL), Nisan 2022 tarihinden bu yana görülmemiş büyüklükte bir yükseliş eğiliminin ortasında olabilir. Ancak fiyat yükselişi, önceki düşüş trendinin devamı izledi. Aynı senaryonun tekrarlanması olası mı?

FTX Hamlesinin SOL’e Etkisi

FTX’in ek olarak 1,6 milyon SOL tutarındaki hisseyi kaldıracağı haberi, yükseliş eğiliminin darbe alabileceği ve büyük bir fiyat düzeltmesine yol açabileceği anlamına gelebilir. Uzmanlara göre, lider kripto para birimi olan Bitcoin (BTC) 33 bin dolar seviyesinin üzerinde kalmayı başardığı ve daha da yükselebileceği için yatırımcıların böyle bir düşüş bekleyip bekleyemeyeceği belli değil.

Bir günlük grafik, yükseliş eğiliminin hala baskın olduğunu gösterdi. RSI 70’in üzerindeki aşırı alım bölgesinde hareket etmeye devam etti ve Dengedeki Hacim yükselişe geçti. Birlikte satın alma hacminin arttığını ve yükseliş ivmesinin sağlam olduğunu gösterdiler.

Daha yüksek zaman dilimi grafikleri, 27-30 doların üzerindeki hareketin daha fazla kazanımın gelebileceğine dair kesin bir sinyal olduğunu gösterdi. Bunu yaptılar ve SOL 1 Kasım’da 46,9 dolara ulaştı. 27 dolar seviyesindeki önceki en yüksek seviyelere tekrar dönüş, uzun vadeli ideal bir satın alma fırsatı olacaktır.

Analistlere göre fibonacci seviyeleri 44,08 dolar ve 51,46 doların boğaların kâr kaydedebileceği ve geri çekilmeyi bekleyebileceği seviyeler olduğunu gösterdi. Bir diğer önemli metrik olan ağırlıklı hissiyat son günlerde fiyatların yukarı doğru artmasıyla birlikte yükseldi. Ayrıca sosyal hakimiyet de bir artış göstererek %6,32’ye yükseldi. Belirtilen ölçümler, SOL için yükseliş söyleminin çoğunluğun gözünde güçlü olduğu fikrinin altını çizebilir. Ancak sosyal ölçümler tek başına bir geri çekilme olasılığını ertelemeyebilir.

Solana’da Analitik Şirketi Raporu

Coinalyze verilerindeki spot CVD, SOL fiyatının 23 dolar olduğu 19 Ekim’den bu yana istikrarlı bir yükseliş trendinde. Bu durum token’e olan talebi gösterdi. Yükselişi, güçlü yükseliş hissiyatının göstergesi olan yükselen açık pozisyon (OI) da takip etti.

Haftalık grafik, Ağustos 2022’de direnç görevi gören 38-50 dolar bölgesinin alıcılar için bir kez daha sorun yaratabileceğini ortaya koydu. Uzmanlara göre token 50 dolar desteğe çevrilirse, SOL muhtemelen 80 dolara ve ardından 105 dolara yükselebilir.