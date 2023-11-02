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Solana Yükselirken Gözler 30 Kasım’a Döndü! Altcoin’de Makinelerin Tahmini Bakın Kaç Dolar?

Özet

  • SOL, Kasım ayının başında önemli bir yükseliş yaşadı.
  • PricePredictions'a göre SOL, Kasım sonunda 47,06 dolara ulaşabilir.
  • SOL, son 24 saatte %13,06 yükselerek 43,56 dolardan işlem görüyor.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
15:10
2 Kasım 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker

Solana (SOL) FTX olaylarından etkilendikten sonra 2023 yılında büyük bir yükseliş yaşadı. Fiyat büyüme trendinin de etkisiyle Kasım ayının başında önemli bir yükselişe ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Solana Coin Geleceği

Ekim ayına 22 dolar seviyesinde başlayan SOL’un fiyatı Ekim ayının son haftasında gözle görülür bir artış yaşadı ve neredeyse 43 dolar seviyesine kadar yükseldi.

Sürekli büyüyen ve finansal yapay zekaların giderek arttığı piyasada, Kasım ayı sonunda SOL’un potansiyel fiyatının hangi noktada bulunabileceği konusunda makine öğrenimi algoritmalarına başvuruldu. PricePredictions tarafından, SOL’un geleceği hakkında fiyat tahmini alındı.

2 Kasım tarihinde alınan veriler yatırımcılara Solana’nın yükselişinin devam edeceğini ancak bunun kademeli olarak gerçekleşeceğini belirtti. PricePredictions’a göre Kasım ayının son 10 gününde fiyat, hafif yukarı yönlü sıçramalar yaşayacak ve son olarak 47,06 dolar seviyesine gelecek.

Bu tahmin, uygulama tarafından hareketli ortalama yakınsama sapması (MACD), göreceli güç endeksi (RSI), Bollinger Bantları (BB) ve daha fazlası dahil olmak üzere birkaç temel teknik göstergenin kullanılmasıyla ortaya çıkıyor

SOL Fiyat Analizi

Solana, fiyatında son 24 saat içinde %13,06’lık bir yükseliş yaşadı ve 43,56 dolardan işlem görüyor. 7 günlük süre zarfında %32,85’lik kademeli bir artış gösterdi. Yapılan analizler ise Kasım ayının geri kalanında SOL için güçlü bir yükseliş öngörüyor.

SOL’un yükseliş başarısı, aynı dönem için ilk 100 kripto para birimi ile karşılaştırıldığında rakiplerinin %81’ini gölgede bırakmasıyla sonuçlandı.

Ayrıca, SOL’un performansının yükseliş yönlü hareketi, 200 günlük basit hareketli ortalamaya da yansıdı ve mevcut konumu, bir önceki ayda art arda 18 günlük pozitif fiyat hareketiyle taçlandı. Bu fiyat artışı inanılmaz bir seriyi yatırımcılara gösterdi.

Son olarak SOL üzerindeki olumsuz özelliklerin de farkında olmak gerekiyor. Göreceli güç endeksi (RSI), SOL’un aşırı alım bölgesine girdiğini gösterirken potansiyel olarak yaklaşan bir değer düşüşünü haber veriyor. SOL’un ATH seviyesinin %83 altında kaldığını belirtmek faydalı olacaktır.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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