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Ethereum (ETH) ve alternatif katmanlar arasındaki hakimiyet savaşı 2020’nin DeFi yazıyla başladı. Alternatif katmanlar 2021 yılı boyunca üstün bir performans sergiledi ve Ethereum’dan (ETH) büyük miktarlarda TVL (Kilitlenmiş Toplam Değer) aldı. Bu kazançlar, yüksek gas ücretleri ödemeyi reddeden ve daha hızlı işlemler isteyen yatırımcılar tarafından motive edildi.

Ancak roll-up teknolojisindeki teknolojik atılımlar, sarkacı ETH merkezli bir ekosisteme doğru geri döndürüyor. Bu ölçeklendirme mimarisi Ethereum’u (ETH) yeniden lider konuma getirdi ve alternatif katmanların lideri Solana (SOL), uygulanabilir tek rakip gibi görünüyor. Analistler, iddialara göre DigiToads‘un (TOADS) Solana (SOL) ile Ethereum’un (ETH) rekabetinde nerede durduğunu keşfetmek için etkileyici miktarda fon çeken yeni bir kripto ICO’sunu inceliyor.

DigiToads (TOADS) Yorumları

Geniş Ethereum (ETH) şemsiyesi, tüm bileşenlerini zenginleştirdi ve Ethereum (ETH) hakimiyetine istikrarlı bir şekilde geri dönüş, ERC20 coinleri ve ağa ev sahipliği yapan yeni DeFi projeleri için mükemmel bir işaret olarak iddia ediliyor. İddialara göre temel katmanın artan sermaye cazibesi, doğal olarak üzerine inşa edilen her şeyi destekliyor ve DigiToads’un etkileyici 6,4 milyon dolarlık ön satış artışı bunun somut bir kanıtı olabilir.

Açıklamalara göre DigiToads, The Swamp adında bütün bir ikincil ekosistem yarattı. Kendi kendini çoğaltacak ve topluluğu her adımda ilk sıraya koyacak şekilde tasarlanan yerel token $TOADS, iddialara göre ilgi çekiyor.

Token’ın deflasyonist yapısı, ekibin iddialı açıklamasına göre analistlerin yıl sonundan önce %2,100’lük etkileyici bir yükseliş öngörmesine neden oldu. Ve erken satış öncesi katılımcılar, TOADS’ın arkasındaki doxxed ekibi tarafından kullanılan dinamik olarak ayarlanan fiyat sayesinde şimdiden %400’lük kazançlar elde etti.

İddialara göre DigiToads, lansman sırasında mevcut fiyat olan 0,05$’dan 0,055$’a bir fiyat artışı daha vaat ediyor ve hak ediş süresi olmadığı için her yatırımcı bundan faydalanabilir. Ekosistemin dikkat çeken özellikleri arasında NFT sahiplerine pasif gelir sağlayan yepyeni bir NFT stake etme mekaniği de yer alıyor. Platinum Toads girişimi, hazine yönetimine proaktif bir yaklaşım getiriyor ve TOADS’ın kasasını hızla büyütmek için topluluğun en iyi yatırımcılarını istihdam ediyor.

Açıklamalara göre The Swamp ayrıca bir oyna-kazan oyunu, yerel bir DEX ve yağmur ormanlarının korunmasını destekleyerek gerçek dünyada fark yaratan hayırseverlik girişimleri içerir.

Solana (SOL) 2. Çeyrekte %100 Çalışma Süresi Kaydetti

Solana (SOL) her zaman iki temel eleştiriyle karşı karşıya kalmıştır: merkezileşme ve kesinti süresi. Ekip 2. çeyrekte hiç kesinti yaşanmadığını gururla duyurdu ve ağ daha güvenilir hale geldikçe uygulama kapsamı da genişliyor.

Solana (SOL) her zaman en hızlı olmayı hedefledi ve artan küresel benimseme, bu ultra ölçeklenebilir katmana korkunç bir kuyruk rüzgarı verdi. Bu yılın başlarındaki makro düşük seviyelerden itibaren $SOL etkileyici bir güç sergiledi. Analistlerin fiyat tahminleri, 2024 yılında 40,59 ila 49,22 $ arasında beklenen bir aralıktan bahsederek bu eğilimin devam edeceğini gösteriyor.

Ethereum (ETH): Kripto’nun Uzlaşma Katmanı

Ethereum (ETH), mevcut metada yeni DeFi projeleri için en iyi ağı sunuyor ve hakimiyeti, kriptonun en iyi DeFi projelerinin hepsinin bu ağda başlatmayı seçtiği gerçeğinde kendini gösteriyor. Kötüleyenler her zaman gaz ücretlerinin normal kullanıcılar için ne kadar uygunsuz olduğunu belirtmiştir. İkinci katmanlar bu eleştiriyi hızla buharlaştırdı.

Her ikinci katman Ethereum’un (ETH) güvenliğinden faydalanmakta ve son kullanıcılar bu garantilere düşük maliyetli bir şekilde erişebilmektedir. Aşağı yönlü etki, DigiToads gibi protokollere akan değerle halihazırda gözlemlenebilir ve analistlerin uzun vadeli tahminleri, gelecek yıl 5.323,75 $ ‘lık yüksek bir $ ETH tahmininde bulunarak şiddetle yükselmeye devam ediyor.

Sonuç

Solana (SOL) ve Ethereum (ETH) arasındaki rekabet uzun zamandır devam ediyor. Gelecekte, milyarlarca olmasa da milyonlarca insan her gün blok zincirlerini kullanacak, bu da birden fazla zincir için alan olduğu anlamına geliyor.

Ethereum’un (ETH) bir uzlaşma katmanı olarak sağlamlaşması, $ETH sahipleri ve $TOADS gibi tokenları elinde tutan ekosistemde aktif yatırımcılar için iyi bir işaret olabilir. Sermaye aşağıya doğru aktıkça, bu küçük projeler değer kazanabilir ve ekibin iddialı açıklamasına göre DigiToads ön satışı, yatırımcılara bu gelen likidite dalgası için ilk sırada olma şansı sunuyor.

Presale – NFT – Opensea – Twitter

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.